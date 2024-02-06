華南雲雨區今晚報到！北部濕冷到初一「低溫探10度」　高山有望降雪

▲明天冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷。（示意圖／記者宋良義攝）



生活中心／台北報導

中央氣象署指出，華南雲雨區預計今天晚上開始會慢慢接近台灣，午夜前後北部地區會先開始受到影響，降雨機率開始會提高，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，北部及東北部天氣轉冷。氣象署下午也持續針對金門發布低溫特報，預測將有10度以下氣溫發生的機率，請民眾留意。

氣象署預報員曾昭誠指出，台灣西方目前有一個華南雲雨區正在中國華南的位置，預計在今天晚上開始會慢慢接近台灣，所以午夜前後北部地區會先開始受到影響，到了明天雨量會持續開始變多。

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曾昭誠說，另外在北邊的高壓就是明天影響台灣的冷氣團將逐漸南下，過程中明天溫度開始變涼，尤其入夜後，降溫趨勢更明顯；明天降雨範圍也會慢慢往南擴張，各地下雨機率提高，在外活動要攜帶雨具備用，明天入夜到後天清晨，全台灣都有下雨的機會，尤其是在中部以北，雨勢會比較大一點。

▲7天春節連假天氣型態為先濕冷後乾冷。（圖／氣象署提供）



氣象署預測，7天春節連假期間主要受到一波冷空氣影響，強度在大陸冷氣團到強烈大陸冷氣團，明天起開始漸進式降溫，天氣型態為先濕冷後乾冷，小年夜到除夕為濕冷，初一起逐漸轉為乾冷，預計初四、初五起明顯回溫。

預估這波空氣最強時間為除夕到初一，氣象署預測，中部以北及東北部最低溫下探10至12度，南部與花東約13至14度，沿海空曠或近山區可能更低；另小年夜晚上、除夕期間，若水氣跟溫度配合，3000到3500公尺以上高山有機會降雪，也可能下霰。

▲▼春節期間溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

