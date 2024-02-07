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嘉義醫院新春揮毫　搭配衛教闖關迎新年

▲▼ 嘉義醫院歡喜揮毫送福氣 衛教闖關趣味多 。（圖／嘉義醫院提供）

▲▼ 嘉義醫院歡喜揮毫送福氣， 衛教闖關趣味多 。（圖／嘉義醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

衛福部嘉義醫院在大廳舉辦「迎春揮毫送福氣」活動，安排4大關卡包含：營養室教社區民眾健康吃年菜、政風室反貪倡廉猜謎活動、健康管理中心五癌篩檢、社區長照中心社會福利及長照資源宣導，現場熱鬧滾滾氣氛熱絡，讓民眾在歡喜年節期間也能健康過年。

▲▼ 嘉義醫院歡喜揮毫送福氣 衛教闖關趣味多 。（圖／嘉義醫院提供）

由施永華老師到現場指導，施老師親手題字「嘉義大病院」期許嘉義醫院百年風華再現造福鄉里，現場揮毫對聯「嘉惠鄉里仁心術，醫澤社區保安康」，彰顯嘉義醫院的公醫使命以及深化社區服務的理念，更祝福嘉義醫院龍年好事攏總來。

▲▼ 嘉義醫院歡喜揮毫送福氣 衛教闖關趣味多 。（圖／嘉義醫院提供）

現場同時邀請到「方圓書藝會」的書法名家揮毫，結合龍年創作創意春聯贈與民眾，林穎生會長說，衛生福利部嘉義醫院結合本會舉辦寫春聯送民眾及衛教宣導活動，除了感謝院方提供這麼好的場地，也感謝今天辛苦的老師們歐靖、郭俊旻、吳培禎、李建華、張麗薰，今天每位民眾所拿到的春聯都是獨一無二、純手エ、而且每一幅春聯都是老師歷經幾十年所練就出來的功力展現，將這麼有深度有溫度的春聯帶回家也把祝福帶回家，讓民眾提早感受年節的氣氛，將過年喜樂氛圍分享所有市民，祝大家福祿夀喜旺旺來！

▲▼ 嘉義醫院歡喜揮毫送福氣 衛教闖關趣味多 。（圖／嘉義醫院提供）

嘉義醫院莊仁賓院長也親臨現場，致贈感謝狀給施永華老師及方圓書藝會的老師們，莊院長表示今天揮毫送福氣結合闖關衛教活動，讓大家可以健康過好年，更感謝「方圓書藝會」的書法老師現場致贈參與活動的民眾，讓醫院一片喜氣，充滿濃濃的藝術年味。

 
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