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斗六警分局查賄績效評比獲第一　署長黃明昭讚譽表現優異

▲警政署長黃明昭前往斗六警分局，特別嘉勉斗六分局同仁們去年於選舉期間的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署長黃明昭前往斗六警分局，特別嘉勉斗六分局同仁們去年於選舉期間的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警政署署長黃明昭今（5）日特地南下至雲林縣警察局斗六分局慰問，勉勵執勤同仁並肯定斗六分局過去一年在維護大斗六地區治安及交通各方面均有良好成績。另感謝義警、民防、志工及義交長期來支持警察，協助各項犯罪預防、宣導及交通疏導工作，讓民眾能安心、快樂過好年。

署長黃明昭表示，雲林也是他的故鄉，特別嘉勉同仁們去年於選舉期間的辛勞，而斗六警分局此次查賄績效是全警察局評比第一名，都是大家共同努力結果。今年加強重要節日安全維護工作，持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作主軸為目標，期勉斗六分局能抱持服務熱誠，堅守崗位，讓民眾安心過好年。

▲警政署長黃明昭前往斗六警分局，特別嘉勉斗六分局同仁們去年於選舉期間的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署長黃明昭春節前蒞臨斗六分局頒發慰問金犒賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局長李建民代表雲林縣警察局及斗六警分局感謝署長，春節前蒞臨斗六分局頒發慰問金犒賞、提振同仁工作士氣，同時亦感謝斗六警友辦事處主任林鴻鈞蒞臨斗六分局一同頒發春節慰勉金，增添過年喜慶氣氛，警察同仁定能不負所望，共同努力達到「治安平穩、交通順暢及民眾安心」的工作目標。

▲警政署長黃明昭前往斗六警分局，特別嘉勉斗六分局同仁們去年於選舉期間的辛勞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警政署署長黃明昭特地南下至雲林縣警察局斗六分局慰問、頒發慰問金犒賞、提振同仁工作士氣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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