戰堂吳亦凡！竹聯幫前堂主兒誆設礦場　2年吸金上億還恐嚇被害人

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲報案，竹聯幫戰堂前堂主的兒子、長相神似藝人吳亦凡的張姓男子，找上負責管理虛擬貨幣挖礦機業主投資新礦場，還帶了許多投資者前往礦場勘查，讓業主信以為真投資2500萬元，張嫌又召開說明會，遊說勘查礦場的其他投資者也投入資金，以可以挖礦、炒作虛擬貨幣等方式獲利，但最後根本沒有成立新的礦場，只要有被害人上門追問，就以「賠光了」或找幫眾恐嚇被害人。

警方調查，綽號「仔仔」的34歲張姓男子，為竹聯幫戰堂前堂主的兒子，2021年9月找上29歲負責管理虛擬貨幣挖礦機、俗稱「礦場」的張姓業主，並且告知張姓業主有相關管理、經營虛擬貨幣礦場的經驗，要張姓業主負責投資一起另起第二個礦場。

▲竹聯幫戰堂前堂主張姓兒子神似藝人吳亦凡（右），雙面手法騙設礦場，2年騙走投資者上億元。（合成照／翻攝臉書）

張男為了取信張姓業主，另外在外面舉辦「說明會」，廣邀投資客參加，還開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣，如果投資客想看場地，就會帶往張姓業主的第一個礦場投資，告知張姓業主來參觀者都是會投資第二礦場的投資者。

張姓業主不疑有他，也投入2500萬資金，但張男2邊吸金，除了拿走張姓業主的2500萬資金，另外還在外找投資客砸錢購買礦機、買賣虛擬貨幣，最後投資者想要變賣礦機、虛擬貨幣，張男就會以「賠光了」當作藉口拒絕付錢。

▲竹聯幫前堂主兒子誆騙民眾投資礦場、虛擬幣，等對方要兌現則辯稱「賠光了」。（圖／記者邱中岳翻攝）

連張姓業主要查看第二礦場的狀況，也被張男等人拒絕，最後投資客以及張姓業主要求張男等人給說法，張男就會教唆旗下小弟出面，亮出竹聯幫戰堂名號恐嚇被害人。

北市刑大偵4隊接獲報案，2023年12月底鎖定張姓男子等12名嫌犯逮人，並查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車以及賓士轎車等證物，另外還查扣10萬元現金等證物。

▲警方逮捕張姓主嫌等12人，查扣現金10萬元，還有保時捷等3台名車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方清查，張姓嫌犯等人以雙面手法騙了張姓業主以及多名投資客，從2021年至2023年，2年間估計不法獲利達上億元，警方訊後將張嫌等12人依恐嚇、《組織犯罪條例》以及詐欺等罪嫌送辦。