當街打陳沂嫌犯行頭破百萬　四叉貓曝1驚人發現

記者黃翊婷／綜合報導

網紅陳沂5日遭人當街施暴，掀起社會關注，而21歲的黃姓嫌犯落網時全身都是精品，一身行頭破百萬，也成為大眾熱議的焦點之一。網紅「四叉貓」劉宇7日凌晨在臉書發文表示，找到嫌犯身上穿的同款上衣，官網售價430美元，相當於新台幣1萬3472元。

▲四叉貓發現黃嫌身上穿的上衣，官網售價要1萬多元。圖為黃嫌落網的畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

陳沂5日遭人當街毆打，造成臉部、肢體擦挫傷，6日她召開記者會，強調網紅超哥日前在路上動手毆打Toyz，卻能輕輕鬆鬆交保，如今自己遇襲，凶手也是5萬元就交保，讓她憂心會讓外界覺得動手也不用付出太大代價，因此造成模仿風潮，導致有更多模仿犯出現。

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除此之外，涉嫌動手的21歲的黃姓男子落網時幾乎全身都是精品，身上穿的是上萬元的Moncler羽絨衣，手錶則是百萬元起跳的Richard Mille，也掀起社會大眾討論。

▲陳沂當街遇襲畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網紅「四叉貓」劉宇7日凌晨在臉書發文表示，找到陳沂事件中，嫌犯所穿的同款上衣，是Moncler的，官網售價430美元，大約是新台幣1萬3472元，而且XS和XL尺寸都賣完缺貨了。

至於案件進度，黃嫌辯稱當時喝醉了，錯把陳沂當成欺騙過自己的黃姓網婆，憤而動手，事後發現打錯人，嚇得立刻90度鞠躬道歉。不過，北檢認為此案犯罪過程恐嚇意味濃厚，目前正在全力追查幕後犯罪動機。