基隆毒犯遇攔查不停狂飆到汐止！困車陣竟衝撞8車　警怒開4槍逮人

記者郭世賢、陳韻如／新北報導

新北市汐止區大同路27日上午傳出槍響！一輛轎車在基隆南榮路遭警方攔查不停，反而加速逃逸，一路逃到汐止後，因路口紅燈陷入車陣當中，但駕駛為了逃脫，竟開始撞擊警車及其他車輛，警方見狀立即下車朝該車車輪處開4槍，最終順利逮捕車上2名犯嫌施男（76年次）及詹男（90年次），並於車上起獲K他命殘渣、K煙及吸管，全案後續將2人依毒品、妨害公務、公共危險罪嫌偵辦。

▲基隆毒犯遇攔查不停，一路衝到汐止，警方朝車輪開槍怒逮人。（圖／記者郭世賢翻攝）

這起案件發生在27日上午10點半左右，基隆市警方在南榮路上攔查一輛違規且行跡可一車輛，但該車卻不停車，反而加速逃逸，警方見狀立即駕車尾隨，並通報線上警力支援。

▲犯嫌為了脫逃，竟衝撞警車、民車。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方一路鳴笛示警，該車還因此撞擊到一部民車，後又持續逃逸，一路開到汐止大同路上時，因紅燈而陷入車陣，但該車駕駛卻不顧民眾安危，又倒車衝撞警車及其他民車，警方為免發生意外，連忙下車朝該車左車輪連開4槍，最終順利逮捕施嫌及詹嫌。

警方後續於車上起獲K他命殘渣、K煙及吸管，整起案件共波及1輛警車、4輛民車、3輛機車，所幸並無造成人員傷亡，警方後續將2嫌帶返所依毒品、妨害公務、公共危險罪嫌偵辦，並全力追查毒品來源及清查有無其他不法。