快訊／國道彰化段7車追撞1死1重傷　男肇事還找弟頂罪...遭收押　

▲▼國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，司機肇事後找弟弟冒名頂替。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南向197公里彰化路段5日7車連環撞1死1傷，40歲的張姓大貨車駕駛，疑似分神閃避不及釀禍，警方查出是弟弟頂替41歲哥哥認罪，稍早經檢方訊問後認肇事的張男駕駛，涉嫌刑法第276條過失致死、第185條之4第1項後段肇事致人於死逃逸等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押獲准。

這起事故發生在5日上午11時25分，當時張男駕駛大貨車行經事發路段，疑似未注意與前車的距離，撞上前方3小車、2大車，再失控撞擊內側的轎車才停下，總計7輛車發生連環追撞，其中2輛轎車車體嚴重變形，有2人受困，警消獲報到場後，緊急將人救出，其中56歲黃姓男子送醫搶救後不治，另一名駕駛骨折送醫。

初步了解，死者黃男是台北人，育有1名12歲小孩，從事醫療器材工作，現在台中居住，原本一家人計畫要飛到泰國過年，沒想到卻在年節前遭遇死劫，令家屬心痛不已，而黃男姊夫得知張男不僅無照駕駛，還找弟弟冒名頂替，感到十分氣憤，痛批張完全不尊重人命、職業道德。

今天國道警方先針對黃男遺體相驗，並將肇事張男移送地檢，至於張男弟弟冒名頂替，另日將依涉頂替罪嫌移送彰化地檢偵訊。