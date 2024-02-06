男遭大貨車撞死獨留12歲子　肇事駕駛找弟頂替...驗屍躲警車不現身

記者唐詠絮、白珈陽、吳佩蓁／彰化報導

國道1號南下197.1公里彰化路段5日上午發生嚴重車禍，41歲張姓男子駕駛大貨車疑未注意前方車況往前追撞，造成7車連環撞，造成1死1傷，而肇事的張男竟因無照駕駛擔心保險無法理賠，竟找弟弟冒名頂罪。檢方今（6日）在會同法醫在殯儀館相驗，張男和弟弟雖然出現，但哥哥卻不下車，也未向家屬致意，警方偵訊後將把兩人移送地檢署偵訊。

據了解，原本張男要配合檢方到相驗現場接受問訊，但因今日案件較多，檢方決定先相驗遺體，後續再將張男及弟弟帶回地檢署偵訊，因此張男搭乘警車抵達現場後，並未下車，而張男弟弟到場後，先低聲與警方交談，隨後便不發一語站在一旁。

▲肇事駕駛張男找弟弟冒名頂替，張弟（紅圈處）現身相驗現場，低聲與警方交談。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▲肇事駕駛張男躲在警車上，沒有下車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）



這起事故發生在5日上午11時25分，當時張男駕駛大貨車行經事發路段，疑似未注意與前車的距離，撞上前方3小車、2大車，再失控撞擊內側的轎車才停下，總計7輛車發生連環追撞，其中2輛轎車車體嚴重變形，有2人受困，警消獲報到場後，緊急將人救出，其中56歲黃姓男子送醫搶救後不治，另一名駕駛骨折送醫。

初步了解，死者黃男是台北人，育有1名12歲小孩，從事醫療器材工作，現在台中居住，原本一家人計畫要飛到泰國過年，沒想到卻在年節前遭遇死劫，令家屬心痛不已，而黃男姊夫得知張男不僅無照駕駛，還找弟弟冒名頂替，感到十分氣憤，痛批張完全不尊重人命、職業道德。

▲國1彰化7車連環撞，1死1傷。（圖／民眾提供）