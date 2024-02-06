預估湧進大量香客！白沙屯拱天宮新春祈福　交通疏導看過來

▲通霄警分局公布「白沙屯拱天宮新春祈福」交通疏導措施，請民眾配合、避免雍塞。（圖／通霄分局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮春節期間預期將湧進大量進香客，轄區通霄警分局將於2月8日至2月14日(農曆12月29日至大年初五) 每日8至18時部分路段實施交通管制，並協請白沙屯拱天宮配合，結合民力、志工執行相關疏導交通作為，以維交通秩序及順暢，大家歡喜過好年。

通霄分局相關規劃與交通疏導管制措施如下：

一、 管制時間：113年2月8日至113年2月14日8時至18時止(視人車潮狀況提前或延後)。

二、 管制範圍:1.通霄鎮白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制。2.台1線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，依實際車流狀況，必要時外側一線車道管制供大客車停放。

三、 管制事項:1.管制期間白沙屯村內禁止大客車以上車輛進入。2.白沙屯村內停車場已滿時，管制台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口，禁止自小客車以上車輛進入，請駕駛人沿台1線兩側路邊依序停放。3.車輛駕駛人不遵守交通管制規定者，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款規定處罰。

四、 通霄分局為因應春節期間白沙屯村內停車位不敷使用，已向苗栗縣政府申請自小客車停放拱天路（苗86線）兩側，預計可增加約120個自小客車停車位，請前往拱天宮參香民眾可依交管人員指揮停放，停放事項如下：1停放時間：2月8日至2月14日8時至18時。2.停放車輛種類：限自小客車。3.停放路段：鄉道苗86線(起點至苗32線間路段)；另「苗32線至台1線」及「紅色標線」禁止停車。

五、另向交通部公路局苗栗工務段申請台1線120K(西湖鄉東和鋼鐵廠)至130K(通霄鎮慈后宮)兩側路邊依序停放車輛。

通霄分局呼籲民眾儘量搭乘火車前往白沙屯拱天宮；使用台61線至拱天宮用路人，南下駕駛人請於109K赤土崎下匝道，左轉苗32線右轉接台1線至拱天宮；北上駕駛人可於新埔115K下匝道，左轉接台1線至拱天宮，以避開拱天宮周邊塞車路段。

▲通霄警分局公布「白沙屯拱天宮新春祈福」交通疏導措施，請民眾配合、避免雍塞。（圖／通霄分局提供）