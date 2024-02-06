前方車禍後面開打！公車司機對戰小黃運將互告傷害　衝突原因曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運公車鄧姓駕駛昨（5）日下午行經桃園區介壽路時，與一輛轎車發生碰撞，導致後方車輛被堵住，其中計程車賴姓運將不滿公車擋路上前理論，2人一言不合相互扭打，整個過程被後方轎車行車紀錄器錄下，桃園警方到場處理時，雙方堅持互告傷害，警方將雙方帶回派出所，訊後都依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園客運公車司機昨天傍晚在桃園區介壽路與計程車運將一言不合相互扭打，後方車輛與行人看傻眼。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

▲桃園客運公車司機昨天傍晚在桃園區介壽路與計程車運將一言不合相互扭打。（圖／翻攝自臉書《黑色豪門企業》）

桃園警分局指出，昨天下午5時許，61歲的鄧姓男子駕駛桃園客運公車沿桃園區介壽路往桃園市區方向行駛，與1輛轎車發生碰撞，雙方下車察看時引發後方車流嚴重回堵。此時，44歲的計程車賴姓運將上前理論，質疑後方嚴重回堵，希望先讓道解決。

▲桃園客運公車司機昨天傍晚在桃園區介壽路與計程車運將一言不合相互扭打，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，2人卻一言不合大吵一架，甚至當街扭打，整過程都被後方轎車行車紀錄器拍下，桃園警分局大樹派出所派員到場處理，並制止雙方扭打，警方將雙方帶回派出所釐清狀況，因雙方堅持己見互提傷害告訴，警方受理後依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。