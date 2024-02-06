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大陸 大陸焦點 特派現場

美使館「長頸鹿事件」後　微博審查機制趨嚴

▲美使館「長頸鹿事件」。（圖／翻攝自微博）

▲美使館「長頸鹿事件」。（圖／翻攝自微博）

文／中央社

中國股市大跌，沮喪憤怒的中國民眾湧入美國駐中國大使館微博留言宣洩不滿。前微博審查員劉力朋指出，使館帳號的評論區一直被審查員監控，過去幾天，微博已逐漸加強審查，試圖打壓抗議情緒。

據美國之音報導，在一向審查嚴格的中國網路空間上，這樣大規模且尖銳的表達不滿極其少見，並且將給微博審查員帶來難題。他們在移除相關類似評論的同時，又不能做的太超過。但是，種種的跡象，已令外界察覺到中國對外國使館評論區的監控。

中國股市不斷下跌，2日上海證券綜合指數跌破2700點，創下新低紀錄。同時，官媒人民日報發布一篇「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」文章，讚美中國的成就。

感到不滿的中國網友湧到美國駐中國大使館的微博頁面，在一條有關保護長頸鹿的最新貼文下留言批評中國政府，被戲稱為「長頸鹿事件」。

短短幾小時，這一條貼文下方的評論不斷升高，上升到幾萬條，沒有停歇。

曾在微博等中國網路公司從事審查工作的劉力朋指出，這樣的暴增式批評政府讓審查員們感到措手不及。

他指出，美國使館的評論區一直有審查員專門監控，是言論審查的高度禁區。同時，審查機構也得保持一定的假象。劉力朋說明，「因為（這次事件）涉及到美國，它特殊就特殊在這一點」，「如果是中國方面的一些帳號，那也許就直接讓你把評論區關了就行了」。

他說，對美國使館的審查策略一般來自於中國的網路訊息辦公室，這表示新浪僱用的審查員不能隨意更改現行審查策略。

因此，當大量網民突然在使館微博留言區批評中國當局時，一線的審查員們也無權臨時提高審查強度或改變審查方式。也就是說，對於網信辦部門而言，不能讓某個值班人員決定是否要將使館的這條微博貼文刪除。

報導指出，過去這個週末以來，微博似乎加強了針對美國大使館評論區和相關討論的審查。如果在這則貼文下方留言，網站會彈出一個提示稱留言發布成功，但「目前服務器數據同步可能會有延時，所以麻煩耐心等待」。

劉力朋解釋，這顯示微博平台已經對美使館評論區施行「先審後上」的政策，即網民的評論發出後，需經過審查員審核才能出現在評論區內。

為預防大規模異議表達現象再次發生，劉力朋表示，審查機構會進行輿情監測，瀏覽中國網路防火牆外的人們在討論的內容和媒體的報導，以此來預測什麼樣的話題和關鍵字需要被提前審查。

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