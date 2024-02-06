春節期間出入境旅客大增　邊境手提行李「執行100%檢查」

▲農業部代理部長陳駿季主持非洲豬瘟記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

春節假期將至，非洲豬瘟中央災害應變中心今（6日）指出，為防賭非洲豬瘟，春節期間將針對出入境旅客手提行李、以及海外郵包、快遞執行百分之百X光機檢查，因應違規豬肉製品來源國以中國大陸為大宗，也會加強小三通的邊境管制；另針對基隆港日前發生活體動物走私案件，已加強港區圍籬設施。

非洲豬瘟中央災害應變中心今召開第29次會議，由指揮官農業部代理部長陳駿季主持，召集各相關部會針對春節期間各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。

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陳駿季表示，今年農曆春節年假長達7天，預期出入境旅客將大量增加，各邊境查緝機關將針對入境旅客行李、快遞及郵包百分百X光機檢查並加強查驗，阻絕非洲豬瘟於境外，提醒國人旅遊購物回國時，切勿違規攜帶動植物產品入境，以免遭受重罰，此外，也近期不少跨境電商平台販售肉製品，已請金管會、數位發展部協助取締下架違規業者。

針對基隆港上月曾發生有裡應外合的漁船走私案件，有漁船走私烏龜、鼠類等活體動物與植物植株，引發外界質疑基隆港出現走私破口。防檢署長邱垂章表示，基隆分署與航港局、海巡署等單位已針對基隆港區進行圍籬加高、進行周邊廢棄物品與雜草整理，也全面檢視國內其他口岸，避免類似走私事件再發生。

防檢署副署長徐榮彬指出，自107年8月27日至113年1月15日止計肉品檢驗非洲豬瘟病毒核酸6795件，驗出639件陽性，分別來自中國大陸、越南、泰國及馬來西亞，檢出病毒核酸總陽性率9.4％，其中中國大陸就高達529件，佔83％，檢出病毒陽性率9.89%，為風險最大來源國。

徐榮彬說，為防範旅客違規攜帶動物產品入境，自去年4月10日起針對來自亞洲豬瘟高風險國家或地區旅客航班，於入境通關綠線加強手提行李檢查，並輔以檢疫犬組主動偵測，攔檢人次從去年4月111萬人增加至12月底188萬人，但每萬人裁罰數則自3.77人減少至2.46人，顯見強化邊境把關已獲得預期成效。