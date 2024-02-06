「下體抓出灰噁物體」狂飄臭雞蛋味！妹子崩潰：卡1個月了

▲原PO的衛生棉條塞了1個月，拉出來呈現灰色狀。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「衛生棉條躺在我陰道一個月！」一名妹子驚魂表示，去年在國外使用衛生棉條，某天先是聞到怪味，分泌物呈現咖啡色，漸漸變成「臭雞蛋的味道」，棉被還因沾到分泌物，臭到整個房間都是，事後開始流粉色分泌物，就這樣過了1個月，原PO跑去吃火鍋時忽有屎意，「一抓...靠，是灰掉的衛生棉條！」

一名女網友在Dcard表示，自從發現衛生棉條好用後，幾乎摒棄該死悶熱的衛生棉，但偏偏自己是個迷糊蛋，竟讓「衛生棉條躺在我陰道一個月！」原PO緩緩道來，去年在愛爾蘭過聖誕假期，天天喝酒狂嗨，下班就去參加Party，喝到醉醺醺才回家，26日忽然發現月經飄有怪味，不是經血味也不是悶住的氣味，分泌物呈現咖啡色，儘管察覺不對勁，但原PO想等經期結束再說。

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就這樣過了一周，下體還是飄著詭異氣味，原PO形容很像臭雞蛋的味道，「一直感覺有東西持續流出，不是慢慢滴，是大量尿尿1.5秒的等級」，無奈國外要等2周後才能看到醫生，於是問了台灣有醫療相關背景的友人，表示可以試試看優碘坐浴。

原PO說，嘗試了一周確實有好轉，一度以為是細菌感染，不料那陣子睡覺時，棉被、床單因沾到大量咖啡色分泌物，導致房間也彌漫著詭異怪味，「聞到靠邀真的好噁的味道！」

再隔一周竟開始冒出粉色分泌物，嚇得原PO去藥局買塞劑，「這是我最後的手段，都塞藥丸了...不要還康復不了？」由於當時原PO正在愛丁堡旅行，心血來潮跑去吃中式火鍋，「一直覺得子宮附近怪怪的，但又覺得很像是要大便」，結果回到旅館廁所時，忽然有驚人大發現，「擦屁屁時，發現有個突出物，一抓...靠，是灰掉的衛生棉條！」

「為什麼會有衛生棉條？」原PO內心上演各種小劇場，記憶中最後一次使用就是12/26，接著閃過人生跑馬燈，「很怕我會被截肢，它在裡面太久太久了。」可說是不幸中的大幸，自從拉出衛生棉條後，原PO就沒有分泌物了，「就是它卡在超級深處，每天發臭」，同時感謝那一頓火鍋助攻，「加乘效果，讓深處的棉條回歸大地。」

底下網友也紛紛看傻回應，「你的命根本是撿回來的」、「太可怕了...美國好像有人忘記拿出來，最後敗血症登出人生」、「原本一直想試試看棉條，看完後完全不敢了」、「這故事真的有震撼到...再也不敢用」、「大家一定要確認線在洞口外啊」、「味道一定很可怕！你還活著真的是太好了」。

也有苦主分享，「我也有這樣的經驗...早上半夢半醒地去上廁所，忘記拿出舊的，直接塞新的棉條，結果把舊的線給塞進去子宮頸了，兩個禮拜後線才掉出來，真的會嚇瘋！我自己是覺得像魚爛掉的味道，味道超恐怖，而且很難蓋住」。