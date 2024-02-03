　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

原PO幫男友出機票+住宿錢。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO幫男友出機票+住宿錢。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

俗話說「一起出國旅遊可以看清一個人」，一名女網友表示，與交往3年的男友第一次出國，出發前男友不願幫忙查資料，嫌住宿貴，選便宜住宿又怕被朋友笑，還要求機+酒由原PO買單，因為沒有要逛街還要幫忙提東西，原PO都覺得沒關係，直到看到男友的Google地圖紀錄後傻眼，「對日本女人真慷慨」。

女網友在Dcard發文，兩人都是上班族，男友月薪35K，她則是75K，日前請了特休到大阪玩，交往3年來第一次出國，本來很期待，但後來漸漸感到失望。原PO找便宜的住宿，男友嫌棄太小、會被朋友笑，選好一點的又嫌太貴，「明明意見一堆卻又不肯查，幫他查又不滿意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友提到自己今年沒有年終，原PO領了4個月，要求她付機票、住宿，「理由是我逛藥妝的時候他要等，也要幫我拿戰利品，但我也只買一包約2萬日幣有很過份嗎？」因為很期待這趟旅行，原PO便答應了，沒想到答應幫忙付之後，男友突然什麼都要貴的，「原來前面一堆毛只是怕自己要出錢」

不過，到了當地才是惡夢的開始，男友事前都說行程沒問題，會負責交通，結果根本搞不定，「連地鐵往哪個方面都弄錯，然後去哪都一個不開心的臉，說人很多很擠，自拍也要笑不笑的」。

她提想去吃甜點，男友嫌棄「男生待這種地方很娘」，想穿和服，男友也嫌「這個是智商稅誰穿誰被笑？」訂了燒肉餐廳，男友也嫌「大阪燒肉這麼多幹嘛偏偏找連鎖？」想吃章魚燒，男友又嫌「不要浪費胃吃容易飽的東西」。

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲男友不願做功課又狂爆怨。（示意圖／記者蔡玟君攝）

最讓原PO爆炸的是，某天晚上男友說想要自己出去晃晃，她馬上察覺不對勁，趁男友洗澡看手機，打開Google地圖，「近期搜索紀錄是飛田新地」，男友急忙解釋，是要跟朋友開玩笑，拍現場畫面回傳，因為很有名也想去現場看看，「我花錢讓你出國就算了，你在大阪一毛錢也沒花在我身上，反倒是想對日本女人慷慨？這麼沒用的他，我應該放生嗎？」

貼文曝光，網友們狂喊分手，「我從頭看到尾，結果妳只是問妳該放生嗎」、「感覺還想繼續留著他耶...對自己好一點好嗎？」「為什麼要幫男友出錢出國玩？這樣妳還能只是疑問，而不是果斷分手，佩服妳」、「過年主打一個除舊佈新，建議妳這兩天就可以叫他滾了」、「妳可以把他放生在日本，反正他什麼也不會」、「每一個點我都會爆欸，妳怎麼忍的，好心疼妳，找一個對自己好一點的人好嗎」。

ET快訊
快訊／國道出車禍　張善政醫院現身回應
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

張善政車禍膝蓋皮肉傷！走路稍不順畫面曝　敷完藥搭公務車返家

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

4生肖「財神附身」！

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

「手機放腿上」開車慘噴4萬7　他住32年才知道

「手機放腿上」開車慘噴4萬7　他住32年才知道

許多人出國會嘗試自駕旅遊，可要注意當地法規！美魔女胡文英驚呼，住在澳洲的二哥收到兩張罰單，原因都是「手機放腿上」且照片非常清晰，讓二哥也百口莫辯，只好痛心繳了2322澳幣（約新台幣4萬7000多元）。對此，胡文英也直呼，二哥長住32年，「現在才知道有這一條規矩，算是買到教訓！」

400萬「買大阪2+1房」！網紅驚：台灣人會喜歡

400萬「買大阪2+1房」！網紅驚：台灣人會喜歡

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

3月開放組團赴陸旅遊！開團已7成滿　旅遊業：團費跟以往差不多

關鍵字：

大阪旅遊出國情侶分手網友討論

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面