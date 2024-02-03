男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

▲原PO幫男友出機票+住宿錢。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

俗話說「一起出國旅遊可以看清一個人」，一名女網友表示，與交往3年的男友第一次出國，出發前男友不願幫忙查資料，嫌住宿貴，選便宜住宿又怕被朋友笑，還要求機+酒由原PO買單，因為沒有要逛街還要幫忙提東西，原PO都覺得沒關係，直到看到男友的Google地圖紀錄後傻眼，「對日本女人真慷慨」。

女網友在Dcard發文，兩人都是上班族，男友月薪35K，她則是75K，日前請了特休到大阪玩，交往3年來第一次出國，本來很期待，但後來漸漸感到失望。原PO找便宜的住宿，男友嫌棄太小、會被朋友笑，選好一點的又嫌太貴，「明明意見一堆卻又不肯查，幫他查又不滿意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男友提到自己今年沒有年終，原PO領了4個月，要求她付機票、住宿，「理由是我逛藥妝的時候他要等，也要幫我拿戰利品，但我也只買一包約2萬日幣有很過份嗎？」因為很期待這趟旅行，原PO便答應了，沒想到答應幫忙付之後，男友突然什麼都要貴的，「原來前面一堆毛只是怕自己要出錢」

不過，到了當地才是惡夢的開始，男友事前都說行程沒問題，會負責交通，結果根本搞不定，「連地鐵往哪個方面都弄錯，然後去哪都一個不開心的臉，說人很多很擠，自拍也要笑不笑的」。

她提想去吃甜點，男友嫌棄「男生待這種地方很娘」，想穿和服，男友也嫌「這個是智商稅誰穿誰被笑？」訂了燒肉餐廳，男友也嫌「大阪燒肉這麼多幹嘛偏偏找連鎖？」想吃章魚燒，男友又嫌「不要浪費胃吃容易飽的東西」。

▲男友不願做功課又狂爆怨。（示意圖／記者蔡玟君攝）



最讓原PO爆炸的是，某天晚上男友說想要自己出去晃晃，她馬上察覺不對勁，趁男友洗澡看手機，打開Google地圖，「近期搜索紀錄是飛田新地」，男友急忙解釋，是要跟朋友開玩笑，拍現場畫面回傳，因為很有名也想去現場看看，「我花錢讓你出國就算了，你在大阪一毛錢也沒花在我身上，反倒是想對日本女人慷慨？這麼沒用的他，我應該放生嗎？」

貼文曝光，網友們狂喊分手，「我從頭看到尾，結果妳只是問妳該放生嗎」、「感覺還想繼續留著他耶...對自己好一點好嗎？」「為什麼要幫男友出錢出國玩？這樣妳還能只是疑問，而不是果斷分手，佩服妳」、「過年主打一個除舊佈新，建議妳這兩天就可以叫他滾了」、「妳可以把他放生在日本，反正他什麼也不會」、「每一個點我都會爆欸，妳怎麼忍的，好心疼妳，找一個對自己好一點的人好嗎」。