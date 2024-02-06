春節到台南山上花園水道博物館　賞花攀樹走廟祈福貓狗徽章迎接龍年

▲迎接春節，台南山上花園水道博物館推出系列活動，館方還推出獨特的入園禮，除結合台南400的特色徽章，還有最受歡迎的貓派及狗派徽章，歡迎大家來收集。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接春節，台南山上花園水道博物館推出系列活動，為鼓勵大家走春，除了有特色入園禮以外，還推出攀樹祈福，驚奇博物館市集以外，並結合山上天后宮舉辦新春走廟迎彩頭活動，為了吸引民眾，館方還推出獨特的入園禮，除了有結合台南400的特色徽章，還有最受歡迎的貓派及狗派徽章，歡迎大家來收集。

文化局指出，水道博物館位於山區，加上是比較獨立的園區，因此利用年節期間，舉辦涵蓋各年齡層的活動，讓全家人都能在此放鬆心情，輕鬆走春。

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迎接新春喜氣，初一至初三每日前20名購票入園民眾贈送蘭花盆栽；前21至50名則可獲得結合台南四百精心設計的徽章開瓶器；初三、初四則與南瀛天文館、南科考古館、左鎮化石園區組成的協作平台，推出最受親子歡迎的驚奇博物館闖關，設置遊戲闖關市集含服務台共10個攤位，完成5個關卡者可至服務台兌換小禮物。

初二至初四則與南瀛天文館、山上天后宮合作舉辦攀樹祈福活動，參與學員都可獲得南瀛天文館贈送之新春緣滿禮『星球陀螺』，攀上樹後可敲響祈福鐘，並摘取天后宮祈願卡，在祈願卡背後寫下心願至天后宮懸掛於祈願牆，完成新春走廟祈願儀式。

初三至初五還有製作毛小孩紀念徽章活動，只要評分水道博物館粉專5星評價，並上傳毛小孩在寵物園區的照片，即可獲得定製紀念徽章。

另外，初一到初三，只要持水道入門票，即可前往山上天后宮換取由玉二聖母指定加持的精緻鑰匙圈，限量兩百份，要讓所有遊客在新年就有好彩頭。館方表示，相關資訊發布於水道博物館官方網站與臉書粉絲專頁，歡迎大家春節闔家蒞臨遊玩，把好福氣帶回家。