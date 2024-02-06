2024龍年迎新春　11條「屏東限定新年出遊路線」一次看

▲「好運龍來185雙層巴士」遊程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

迎接農曆春節到來，屏東縣政府精心策劃11條限定遊程，從一日玩、二日行及三日旅，讓旅人暢玩屏東景點。主題涵蓋「限定活動」、「朝拜祈福」、「客家文化」、「濱海樂活」、「喜迎春風」、「穆斯林友善」、「拾美步道、彩虹單車」等主題，內容囊括藝術、人文、科技等活動，提供大家暢遊屏東。

縣府交通旅遊處表示，為了滿足各年齡層的不同需求，特別設計了一系列豐富的春節推薦遊程。不僅能夠讓遊客深度體驗在地文化，亦能重新探訪獨家的觀光景點，為遊客帶來全新的旅行體驗，並參與縣內春節主題活動，有「屏東燈節」、「奇幻大津」光影體驗、「好運龍來185雙層巴士」及、看海美術館的「落山風藝術季」等期間限定活動。

其中，一日遊來趟朝拜祈福之旅，上午先參訪「屏東玉皇宮」、「屏東慈鳳宮」及全台唯一「韓愈廟」；午後再前往「精明寶宮」、「車城福安宮」、「高山巖福德宮」等古老廟宇，感受悠久的信仰庇佑。

另也可安排「濱海樂活」的二日遊，先到「東港東隆宮」觀賞王船，接著到「大鵬灣單車站」、「濕地公園」、「大小港邊．熱帶漁林」DIY體驗，下午前往「東源水上草原」及「旭海部落」感受多元文化，最後於「四重溪溫泉公園」體驗溫泉泡腳，舒緩身心，迎接新春的到來。隔天前往看海美術館觀賞「落山風藝術季」，下午再到「屏東新龍社區」手作在地美食體驗，最後至期間限定的「屏東燈節」觀賞為期38天璀璨燈飾。

而三日遊行程則推薦至備受矚目以可愛經典的泰迪熊為主題彩稻田「熱帶農業博覽會」，再到「屏東智慧農業學校」及「喜樂發發吾部落」參加期間限定市集，也可選擇搭乘「好運龍來185雙層巴士」等適合全家深度旅遊的各種景點。

交旅處呼籲，出外旅遊務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」（https://www.i-pingtung.com/2024dragonyear）及「屏東go好玩」臉書及IG查詢，並歡迎下載「屏東go好玩」APP掌握第一手活動訊息。