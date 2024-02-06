啟動「國會特偵組」職能！　藍委提6大改革：賦予立委調查、聽證權

▲國民黨團召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法院黨團今（6）日召開記者會，說明國民黨未來要提出6大改革修正法案，包括聽取總統國情報告、國會人事審查同意權、聽證權、訂定藐視國會處罰規定、擴大人事同意權、增定不適任行政首長解任權等。其中，國民黨立委吳宗憲表示，國會特偵組的概念是，在司法特偵組成立之前，希望藉由賦予立委調查及聽證權，來達到國會對行政機關的監督，不能再讓貪腐的弊案一再發生。

立委林思銘說，國民黨團已經擬定相關法案，包含《立法院職權行使法》與《立法院組織法》等，開議後就會馬上提出，期待立法院的同仁都能夠有效監督行政院所屬各機關的施政及相關預算執行，讓政府的施政務求達到福國利民，不能再讓貪腐的弊案一再發生。

藍委王鴻薇也說，野政黨最近都相繼提出國會改革方向，過去七年多來民進黨執政有太多黑箱、黑金舞弊，但是當時在國會裡面民進黨大權一把抓，所以很多訊息都沒有辦法攤在陽光下，國民黨團現在要推動國會改革修正，強化國會的監督制衡功能，另外推動成立特偵組，就是要專辦達官貴人，一般檢察官不敢辦讓特偵組來辦，只要成立特偵組就有真相大白的一天。

國民黨立委吳宗憲表示，民進黨執政後，削弱各種監督機制，廢除特偵組等於阻礙司法對執政黨的監督，同時任命自己人擔任監委，逃避監院對執政黨的監督，希望能仿照世界主流國家，賦予立委調查及聽證權，在司法特偵組尚未成立前，藉此監督行政部門。

吳宗憲說，黨團所提到的國會特偵組，並沒有違反權力分立原則，到最後若案子有問題，起訴與否由檢察官為之，但國會立委藉由調查、聽證權，以及政府官員來國會不敢作偽證的情況下，把個案查清楚，告訴檢察官有問題，要開始啟動調查，並沒有違反權力分立原則也沒有擴權。

林思銘強調，未來一定要成立特偵組，因為必須藉由特偵組的設計與人力資源，才能提升偵查犯罪的效能，因此恢復特偵組除更可以有效打擊重大貪污及經濟犯罪外，更可以對現有的檢調體制提供更完善、中立的監督查緝獨立機關，希望國家要好，政府固然要有效能，打擊貪污腐敗，有效監督行政機關，一定要重啟特偵組。

林思銘說，中國國民黨已經準備好了，一開議就會提出五大改革的修正法案，包含總統府每年定期國情報告、國會人事審查及同意權、立法院正副院長選舉改為記名制、行政院機關首長任命須要立法院同意並舉行聽證、建立國會調查權及聽証權、建立藐視國會罪，以及重新恢復特偵組。