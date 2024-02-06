力挺成立「國會特偵組」　吳宗憲：每個立委都是強悍的特偵組員

▲吳宗憲力挺成立國會特偵組。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團總召傅崐萁日前提出「國會特偵組」構想，國民黨立委吳宗憲力挺。他表示，國會特偵組並不是違反五權分立原則，而是進行國會改革，取得聽證權、調查權、制定藐視國會罪之後，每個立法委員都可以是一個強悍的特偵組成員，當然個案最後起訴與否仍然由檢方在偵查終結後為之。

吳宗憲提到，特偵組自2007年成立至2017年結束，這段時間不分藍綠，偵辦出太多動搖國本的案件，例如國民黨林益世收賄案、國務機要費案、扁家洗錢案、國安密帳案、拉法葉軍艦採購案、二次金改貪污案、高院多名法官收賄案、政府基金弊案、中信金控違反銀行法及證交法案等等數十件動搖國本，動輒百億的大案，被告橫跨了政府高官、司法官、金融界、財團。然而，特偵組熄燈迄今七年多的時間內，全國檢方再也無法偵辦出任何一件能相當於上述數十件案件層級的案子。

吳宗憲表示，當年特偵組確曾因一個立委疑似關說案，向法院聲請監聽票，並依法監聽，引發後來一連串檢察總長將訊息外洩偵查機關以外官員的問題，當年造成這些錯誤特偵組確實不對，即不管這人官階多大，總長就是不該告訴與偵查無關之人，但難道就要因此而因噎廢食？就要因此而完全不在乎弊案叢生嗎？

吳宗憲說，讓人民免於恐懼、懷疑，這是政府的責任，「清廉、勤政、愛鄉土」也是執政黨民進黨的創黨精神，而當近6成的人不信任執政黨的清廉時，執政黨更該想辦法去重拾人民信任，而不是在2017年廢除特偵組，或阻止將來新的特偵組再設立，摧毀真正能辦案的機關。

「一直以來有人刻意帶風向，把特偵組當年問題完全導向政治，忽略了前階段根本合乎法律程序」，吳宗憲表示，他深知任何社會議題的採納與否，都可以拿出來討論，正反方的論點都非常珍貴且值得參考，然而若真心要討論事情，就請找出專業的人來討論，而不是講些「法官不敢駁回特偵組檢察官的監聽票聲請」或是「憲政危機」、「東廠再現」這種外行話來搪塞。

吳宗憲強調，國民黨盼成立特偵組，但可惜民進黨與民眾黨都不支持，而國民黨在國會內席次並未過半，短期內要能通過修法的難度頗高，為解決此問題，日前國民黨先提出設立「國會特偵組」的想法，當然國會特偵組並不是違反五權分立原則，而是在進行國會改革，取得聽證權、調查權、制定藐視國會罪之後，每個立法委員都可以是一個強悍的特偵組成員，讓立法委員有能量、權限介入個案調查，官員到國會不敢做偽證，使一些被蒙蔽的真相能公諸於世，給人民一個交代、一個公道。

吳宗憲也說，立法權務必尊重行政權與司法權，個案最後起訴與否仍然是由檢方在偵查終結後為之。「當了近20年檢察官，我很了解目前司法困境，檢察官們不是失去熱誠了，而是錯誤制度導致海量案件，壓垮了原本該用於辦案的能量，更傷害人民對於國家清廉度與司法的信任。期待在通過修法前，國會特偵組能成立，讓每位立法委員都是個航母戰鬥群，好好發揮功效替人民把關，讓國家能奉法更能常強」。



