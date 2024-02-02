韓國瑜當立法院長國會外交鬆動？　張嘉郡轟：胡說八道

▲國民黨新科立委張嘉郡。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨不分區立委韓國瑜與立委江啟臣當選立法院正副院長，但才剛當選，《彭博》駐台記者何貴森就在X平台發文譏「台灣目前為止超級成功的國會外交，應該會開始鬆動了！」對此，立委張嘉郡不以為然表示，這完全是胡說八道，韓國瑜重雙語，表達能力也好，這些都是不了解韓國瑜才說的言論。

對於外界認為韓國瑜未來接待外賓時恐有疑慮，張嘉郡說，「我覺得是胡說八道」，其實韓國瑜他本身英文很好的，她曾經陪同他跟英國代表見面，他英文表達好、中文也好，本身又非常著重教育、推廣雙語，這些言論都是不了解他的人才講的。

針對外界開始提到罷免立法院長一事，張嘉郡說，大家可能不知道立法院院長需要2/3委員同意才有可能罷免，所以是不可能，大家應該要拭目以待韓國瑜的表現，韓在民間、公益經驗的能量，未來一定能帶領國會改革，一定可以強力監督執政黨，落實便民、利民的政策。

媒體也問到，現在韓國瑜似乎已經成為藍營新共主？張嘉郡表示，這次總統立委選舉，韓國瑜捨我其誰衝第一線，所有立委輔選他都是盡心盡力，輔選過程中他跑了110多場活動，可以說是燃燒自己，也因此他能凝聚所有委員支持他的心，期待韓國瑜好好帶領國會同事，一起推動國會外交、完成地方需求。

另，針對民眾黨對「韓江配」選舉釋出善意，未來召委是否要合作？張嘉郡也說，能夠合作當然最好，如果為了反對而反對，或是彼此之間對立不斷深化，這樣對民眾都是不利的，希望大家團結一心放下歧見，針對福國利民的政策一起來做。

