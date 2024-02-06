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地方 地方焦點

屏科實中+大仁科技大學　共創醫藥科技雙語課程

▲屏科實中攜手大仁科技大學共創醫藥科技雙語課程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏科實中攜手大仁科技大學共創醫藥科技雙語課程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

大仁科技大學配合縣府屏東科技園區發展， 近日將與國立屏科實驗高級中等學校 (屏科實中) 簽訂策略夥伴合約。屏科實中為屏東縣第一所國立實驗中學，設有幼兒園、國小部、國中部、高中部以及雙語部，預計2024年8月開學。

由於屏東實中的校園尚在興建中，為了迎接新生的到來，經過多次場勘，實中選擇以大仁科技大學，作為實中階段性的校園落腳。大仁科大與屏科實中也將展開多面向深入合作計畫：包含共同參與大仁科大主導USR大學社會責任計畫，共同參與正式與非正式特色課程與體驗場域，以及共同執行國際合作計畫。

國立屏科實驗高級中等學校是為依據科學園區設置管理條例第10條由國家科學技術委員會所成立之12年一貫之國立完全中小學，為行政院在屏東規劃的重點特色學校。學校校舍位址於六塊厝之高鐵特區中，目前已完成發包預計將於三月進行動土開工。於校舍興建工程其間與大仁科技大學簽訂策略伙伴協議，兩校在校舍租用、師資支援、課程發展上均建立起密切的合作，預計將於113學年度起正式招生。

▲屏科實中攜手大仁科技大學共創醫藥科技雙語課程 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏科實中籌備處陳志偉校長表示，屏科實中的特色課程發展，得到國家太空中心、屏東大學、屏東科技大學及大仁科技大學之協助，主要聚焦在與國際發展及國家政策接軌的航太科技、AI智慧醫農、淨零碳排及地方創生等面向。除提供各項課程學習外，期望每位學生均能進行「分組專題研究」並以全英發表。學校更以國際移動力為教學重點，搭配雙語部課程及師資，期盼厚植學生各項能力，提供屏東教育更具國際化之學習環境。

他表示，除雙語教學外，學校同時重視數位環境與科技化教學，預計建置與大專院校相同之數位課程平台，供未來師生於課前預習、課間學習及課後複習之用。在未來的教師聘用，將著重教師支教學經歷、數位教學能力、國際雙語投入等面向，廣徵優秀教師共同投入屏東教育。

對於屏東實中師生未來即將在大仁科大的校園裡生活，郭代璜校長開心表示，校方熱烈歡迎屏東實中的師生，希望透過深化的合作夥伴，攜手打造屏東教育的創新模式。

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