遭投訴變相逼退通識課教師　屏東大仁科技大學3點澄清

▲屏東大仁科技大學 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

針對媒體報導屏東縣大仁科技大學趁機要逼退通識課教師情事，大仁科技大學對此做出3點澄清。

大仁科技大學表示，1.教育少子化受大環境影響，學校部份學系已停招或減招，通識課程之數量自106學年約282門科目(學分數:約563學分)至今111學年也下降到僅剩120門科目(學分數225學分)，整體通識科目及學分數分別下降57%、60%；使得停招學系及部分通識教師也面臨教師鐘點不足之問題。

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2.為解決部分教師授課鐘點不足，學校積極鼓勵缺課教師，培養第二專長學歷， 更是補助2~3年學雜費、教師集中排課及免評鑑等等優惠措施，再再都是鼓勵教師相關優惠措施，也為提升通識教師教授專業課程之能力培養，以增加未來授課之多元性及跨域性，並非要希望通識教師離開學校；此外本校亦有許多通識教師已經取得第二專長或學歷，進行許多跨域的教學及研究，亦有非常優越及傑出的表現。

3.另學校通識教育中心隸屬於教務處之下的行政單位，每學期仍依據標準課程表排定通識課程，以符合課程排配規定，並無裁撤通識教育中心之事實。相關課程，仍依據教師學習背景，優先安排隸屬通識中心之教師授課，確保教師之工作權。