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2023台灣醫療科技展　屏東大仁科大展現合作成果

▲大仁科大參加2023台灣醫療科技展 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科大參加2023台灣醫療科技展 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東大仁科技大學首次參與敏盛智醫超級健康生態系，展現了教育機構在人才培育在醫療科技領域的深厚合作與創新能力。這次展覽不僅是該大學首次亮相醫療展，更標誌著該校與指標企業的緊密合作。

▲大仁科大參加2023台灣醫療科技展 。（圖／大仁科大提供）

▲大仁科大參加2023台灣醫療科技展 。（圖／大仁科大提供）

這次展覽，大仁科大展示其教育成果與科技創新，並與三家強越生醫股份有限公司、潗大科技股份有限公司及譜鉅科技股份有限公司3家協力廠商合作成果，其中，目前進駐於該校醫材輔具研創中心的強越生醫，展出其創新的「輪椅輔助墊」，獲得好評。

強越生醫將來除了與該校共同開發更多輔具認證課程外，期待將來與醫療器材公會合作，落實產官學的緊密鏈結，培育醫材輔具專業人才進而為高齡化社會的到來做好準備。

另潗大科技則展現其在在藥護照教具領先地位，帶來了其先進的ALEX AI醫病對話模擬人，以及Skillqube病人監護模擬系統，這些藥護模擬技術也為實務教學訓練提出前瞻性思維。

譜鉅科技則展示以自主開發的近紅外光譜儀與本校藥學系李建立副教授合作之「近紅外光譜三高藥品快速篩選方案」具體商品化的成果，此項產品將來可應用於醫院、社區藥局等機構，作為藥品辨識的新穎技術。

大仁科大研發長黃柏森表示：大仁科大所有科系都圍繞著大健康產業生態系發展，科系包含醫療院所專業需求如藥學/護理/社工系，與廣義身心靈健康科系例如餐旅/休閒/生命關懷與寵物美容照護系。未來將更重視全校科系與標竿企業合作，協助標竿企業建立頂級人才資料庫。

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