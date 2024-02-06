吃得到大塊梅干肉！天燈節祈福便當每日限量100個　台鐵2／15開賣

▲天燈節「祈福便當」2/15-25期間限定販售，每日100個，售完為止。（圖／台鐵提供）



生活中心／台北報導

平溪天燈節農曆年後登場，台灣鐵路公司與新北市政府聯名推出「祈福便當」，2月15日至25日期間限定販售，售價150元，每日限量100個，售完為止。

台鐵表示，平溪天燈節曾獲選「此生必遊」經典節慶之一，2月17及2月24號登場，台鐵台北餐旅分處（七堵）特別以冬季食材入菜，打造符合新春、元宵氣氛的便當。主菜為梅干焢肉，使用梅干菜和五花肉一起煨煮，完全吸附豬肉脂香，再慢火燉出口感溫潤、入口即化的鹹香好滋味，非常下飯。

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配菜方面，搭配蒸枸杞山藥、辣豆瓣炒箭筍等多樣化的配菜，食材採用在地原生種山藥，口感紮實Q彈，以及台灣特有種蔬菜箭筍；同時，選用口感鮮嫩的蘆筍入菜。台鐵表示，活動期間天氣可能寒冷，特別以養生滋補的黑麻油製作麻油雙菇。希望溫暖旅客的胃口。

台鐵表示，祈福便當2月15日開始販售，期望為國內外旅客冬日的旅程，留下台灣經典的美味食旅記憶。旅客可以在台北、松山、南港等三處夢工場購買，每個售價為150元，每日限量100個，販售至2月25日止，售完為止。

▲天燈節「祈福便當」售價150元，每日限量100個，售完為止。（圖／台鐵提供）

