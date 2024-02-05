　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

▲▼白目旅客無故啟動車廂車掌閥造成列車第九車廂緊急停車系統啟動。（圖／台鐵提供）

▲鐵路警方已經掌握該名男子身分，正進一步循線聯繫到案中。（圖／台鐵提供）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台鐵422次新自強號列車2日發生緊急煞停事件，事後經調查，發現係一名男子擅自拉下「車長閥」，導致列車緊急停靠在台東金崙站，台鐵因此報警處理。警方調閱監視器後，初判男子疑似是不小心坐過站，貪圖方便下才會突發奇想拉閥下車；目前警方已經掌握相關跡證，正進一步尋找該名男性旅客，目前已掌握身分，將函送鐵道局開罰，依法可罰新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵指出，2日當天該輛自強號列車行駛到台東金崙站前，但突因不明原因緊急自動煞停，當下為避免耽誤旅客時間，台鐵立即安排乘客轉乘莒光號；事後司機員巡查發現，第9車車長緊急開閥遭人手動拉下，造成軔管氣壓洩漏，才會觸動緊急停車系統。

監視器畫面拍下，事發前9車有一位男性乘客站在車門邊，伸手打開櫃子並用力拉下車長閥，隨後列車就緊急停下，而該名男子也跟著其他旅客在該站下車；警方初步研判，男子車票買到台東，疑似是不小心坐過站，由於下一站就是屏東潮州，男子為免路途遙遠、貪圖方便，因此拉閥下車。

鐵路警察局花蓮分局獲報後展開調查，目前已經確定、並掌握該名男子身分，後續將傳喚到案，並函送鐵道局進行裁處開罰，依法可裁處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

▼列車內設置緊急車長閥，考量安全因素因此未上鎖，未料竟遭旅客隨意拉動。（圖／台鐵提供）

▲▼白目旅客無故啟動車廂車掌閥造成列車第九車廂緊急停車系統啟動。（圖／讀者提供）

ET快訊
王力宏告贏了！　「謊言1分鐘繞半個地球」
台股兔年豐收！年漲3163點站穩萬八　每位股民賺86萬
國道1死現場畫面曝！2車「皺成廢鐵」　壓縮剩半截
日本2女高中生「同時墜樓」　倒人行道雙亡
遲到被扣薪5萬！　向周杰倫討錢結果曝
女星老公開車啪啪慘死　小三脫光卡在胯下
快訊／國1「2車壓縮成廢鐵」！　1死1傷
韓女歌手失控暴哭　「我犯罪了，3月就知道」
快訊／食藥署檢驗「3件台糖豬肉片」　都沒檢出瘦肉精！
200元新鈔放1年！　黃鐙輝老婆翻出一看傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台鐵列車長突昏倒月台！冬山站急派員支援　北上列車延誤18分鐘

太扯！28歲男搭自強號睡過站　拉閥急煞「全部旅客陪他下車」

國道1死現場畫面曝！2車面目全非「皺成廢鐵」　車身壓縮剩半截

獨／為虎作倀！高雄前員警淪詐團軍師收押　議員怒掀分局黑歷史

前立委涉貪落跑賣房、車不夠還　執行署將拍賣前故宮院長墨寶

男闖紅燈拒攔查逃逸　撞路邊轎車再衝娃娃機店！酒測值1.05

快訊／找到人了！「拉閥急煞」自強號旅客全下車　男子今午到案

快訊／國1彰化連環撞！2車壓縮成廢鐵　受困2人「1死1傷」

毒販囂張發IG「預感今天刑事會來」　警真的衝場逮人！

開公務車「私用」省2.2km油錢　海巡署代理隊長、隊員遭檢舉

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

台鐵列車長突昏倒月台！冬山站急派員支援　北上列車延誤18分鐘

太扯！28歲男搭自強號睡過站　拉閥急煞「全部旅客陪他下車」

國道1死現場畫面曝！2車面目全非「皺成廢鐵」　車身壓縮剩半截

獨／為虎作倀！高雄前員警淪詐團軍師收押　議員怒掀分局黑歷史

前立委涉貪落跑賣房、車不夠還　執行署將拍賣前故宮院長墨寶

男闖紅燈拒攔查逃逸　撞路邊轎車再衝娃娃機店！酒測值1.05

快訊／找到人了！「拉閥急煞」自強號旅客全下車　男子今午到案

快訊／國1彰化連環撞！2車壓縮成廢鐵　受困2人「1死1傷」

毒販囂張發IG「預感今天刑事會來」　警真的衝場逮人！

開公務車「私用」省2.2km油錢　海巡署代理隊長、隊員遭檢舉

婚禮剩2周！準新郎遭陌生男打到腦損命危「終身傷害」　犯人判緩刑

單車環島騎士體力不支　大武警送糖果餅乾補充能量

國安少將強吻馬尾妹畫面曝光！當街嘴對嘴親不停...國安局長震怒

五期最大停車場將歇業　地主曝：要蓋當地最高住宅

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」　硬起來警告酸民：後果自負

台東男就醫途中車輛拋錨　大武警幫接電助脫困

武裝份子突襲「闖警察局扔手榴彈」　巴基斯坦10警殉職

台鐵列車長突昏倒月台！冬山站急派員支援　北上列車延誤18分鐘

台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

台積電熊本廠2／24開幕　王美花：沒有規劃參加

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

社會熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

騙夫出門玩？基隆人妻收苗栗1.2萬罰單

男拉一把讓自強號急停　最重罰百萬

臉書PO「綠蛋」事件　北檢偵查結果曝

即／國1彰化連環撞！受困2人「1死1傷」

獨／前員警涉詐團軍師　獄中委託律師發聲明

即／國道1號3車連環撞　1駕駛受困

獨／朱芯儀幫兒轉學遭酸　女網友挨告否認犯行

台南國1北上火燒車　全車燒成火球濃煙竄天

快訊／上班注意！　國1高架「4車追撞」回堵8公里

飆仔們台北深夜「無帽翹孤輪」炸街　見警上門腿發軟

更多熱門

相關新聞

平溪天燈節2／17登場！台鐵調整列車時刻

平溪天燈節2／17登場！台鐵調整列車時刻

新北市天燈節2月17日與2月24日登場，台北公司為疏運到訪人潮，期間調整平溪/深澳線列車時刻，並增加車輛數、加開班次，今（5日）起公告於台鐵網站，民眾多加利用。

男拉一把讓自強號急停　最重罰百萬

男拉一把讓自強號急停　最重罰百萬

疑旅客手賤拉車長閥！新自強號突煞停　台鐵：已報案

疑旅客手賤拉車長閥！新自強號突煞停　台鐵：已報案

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

飛機餐想拿第2份可以嗎？　空姐點頭：1狀況可以

火車票遺失　男大生接警電話超感謝

火車票遺失　男大生接警電話超感謝

關鍵字：

自強號台鐵車長閥鐵路警乘客

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

正妹行李箱「狂震」　羞恥掩面臉漲紅

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

Lulu主持「尾牙界的天花板」

更多

最夯影音

更多
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面