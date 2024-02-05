疑坐過站…男拉自強號「車長閥」害急煞！　鐵路警已掌握身分

▲鐵路警方已經掌握該名男子身分，正進一步循線聯繫到案中。（圖／台鐵提供）



記者張君豪、莊智勝／台北報導

台鐵422次新自強號列車2日發生緊急煞停事件，事後經調查，發現係一名男子擅自拉下「車長閥」，導致列車緊急停靠在台東金崙站，台鐵因此報警處理。警方調閱監視器後，初判男子疑似是不小心坐過站，貪圖方便下才會突發奇想拉閥下車；目前警方已經掌握相關跡證，正進一步尋找該名男性旅客，目前已掌握身分，將函送鐵道局開罰，依法可罰新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵指出，2日當天該輛自強號列車行駛到台東金崙站前，但突因不明原因緊急自動煞停，當下為避免耽誤旅客時間，台鐵立即安排乘客轉乘莒光號；事後司機員巡查發現，第9車車長緊急開閥遭人手動拉下，造成軔管氣壓洩漏，才會觸動緊急停車系統。

監視器畫面拍下，事發前9車有一位男性乘客站在車門邊，伸手打開櫃子並用力拉下車長閥，隨後列車就緊急停下，而該名男子也跟著其他旅客在該站下車；警方初步研判，男子車票買到台東，疑似是不小心坐過站，由於下一站就是屏東潮州，男子為免路途遙遠、貪圖方便，因此拉閥下車。

鐵路警察局花蓮分局獲報後展開調查，目前已經確定、並掌握該名男子身分，後續將傳喚到案，並函送鐵道局進行裁處開罰，依法可裁處新台幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

▼列車內設置緊急車長閥，考量安全因素因此未上鎖，未料竟遭旅客隨意拉動。（圖／台鐵提供）