快訊／複驗瘦肉精檢體送到了！打包畫面曝　中市府公布22次檢驗內容

記者許權毅／台中報導

台糖安心豚梅花肉片遭台中市府檢出含有禁用瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦卻召開記者會回應收到的45件樣本均未驗出，陷入羅生門。台中市府今早收到台糖申請複驗，稍早公布「打包檢體」畫面，並且已經由中市食安處親自送達食藥署。

▲台中市政府公布今日打包關鍵檢體畫面，目前已經送達食藥署。（圖／台中市政府提供，下同）



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台中市政府食安處表示，此次台中驗出含瘦肉精的台糖國產冷凍豬肉檢體，由食安處同仁親自送往食藥署，在充分保冷環境下維持低溫並妥善保存，目前已送達。

食安處今早記者會指出，早上8時04分接到台糖申請複驗的傳真，台糖表示，公司2月3日的電子公文交換器未開啟，所以早上才緊急傳真申請，之後會由食安處、食藥署及第三方公正人士檢驗，彼此邀請代表參與。

此外，針對藍委徐巧芯爆料中市府其實檢驗了22次，中市府也做出回應。食安處表示，為求慎重，共自同一盒肉品進行三次採樣，每次檢體均須上機檢驗數次，取用中間檢驗數值6次列入正式報告研判參考，合計進行建議方法8次、公告方法14次的檢驗。

總計3次採樣，詳細內容如下：

檢體1：共計上機檢驗10次，數值由0.013ppm到0.023不等，採取第一次建議方法數值0.018ppm及公告方法數值0.015ppm列入正式報告研判參考

檢體2：共計上機檢驗9次，數值由0.001到0.004不等，採取建議方法數值0.002ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

檢體3：共計上機檢驗3次，數值由0.002到0.003不等，採取建議方法數值0.003ppm及公告方法數值0.002ppm列入正式報告研判參考。

食安處表示，所有上機檢驗，均依照標準作業進行，以嚴謹的態度，選用建議方法或公告方法出現較多，或是中間的檢驗數值列入正式報告研判參考(6次)，除1次出現0.001ppm與方法偵測極限值相同外，其餘21次皆在0.002ppm以上。