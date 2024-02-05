走30分就喘→跑完42km馬拉松！高木直子圖文書再版　網讚：被激勵

▲高木直子《一個人去跑步：馬拉松1年級生》再版，揭露自己原先連快走半小時都做不到。（圖／大田出版提供）

記者林育綾／綜合報導

新的一年許多人立下運動目標，卻不知道從何開始，日本人氣圖文作家高木直子也曾經畫下自己的心路歷程，沒有運動細胞的她，從快走30分鐘都氣喘吁吁的狀態，一直到完成42公里全程馬拉松，《一個人去跑步》圖文書如今再版，內容分享她從新手小白到挑戰全程的5個階段，讓不少網友看了紛紛讚「當年被這本激勵到了」、「高木直子真的是感染力很強的人啊」、「現在有任何目標的人，這本書很適合陪伴你！」

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▲高木直子《一個人去跑步：馬拉松1年級生》再版。（圖／大田出版粉專）

高木直子提到，自己完全沒有運動細胞，參加球賽往往第一場就輸得慘兮兮，在健身房跳爵士舞節奏也完全跟不上拍子，原先天天都一個人在家工作，想休息就休息，絲毫沒運動。小時候上體育課時，碰到要跑馬拉松總是痛苦萬分，覺得距離又遠又長，而且跑起來又比誰都慢，甚至想，「真是恨死馬拉松了！」

而平常只有趕不上電車才會跑步的她，有一天看見轉播東京馬拉松，一時興起也想跑跑看，並立下「一定要到夏威夷跑一次（喔呼）～全程42.195公里！」的心願。開始跑之後，起初超級挫折，沒想到自己的體能差到連快走30分鐘都做不到。

▲高木直子在書中分享循序漸進練習的過程。（圖／大田出版提供）

高木直子從5公里、10公里、20公里開始循序練習，甚至請教練教學，後來才發現，馬拉松跑步是一種可以衡量自己體能循序漸進的運動，也是男女老幼、沒有運動細胞的人都可一起參與的運動。

高木直子也透露，另外一個重要誘因，或許就是跑完之後，飯菜（和啤酒）都變得美味無比。「只要體驗過一次，就會想再重溫那種感動。我是不是有點中毒了⋯⋯說有這項樂趣我才得以一路跑下來也不為過。」

儘管如此，光靠個人的力量，她認為還是很難跑完全程馬拉松，因此一起練跑的跑友、為她加油的人們，都是莫大的動力來源。

▲高木直子認為，跑完之後，食物都變得美味無比。（圖／大田出版提供）

高木直子「一個人」系列圖文書多年來受到讀者喜愛，後來《已經不是一個人》40脫單故事後，開啟了一系列《媽媽的每一天》，依舊受到廣大粉絲關注。

由於每年冬季是馬拉松旺季，大田出版於2024年初時，將超人氣《一個人去跑步：馬拉松1年級生》再版，還推出Q版加油貼紙，陪伴新年立下心願的讀者。

▲大田出版於2024年初時，將超人氣《一個人去跑步：馬拉松1年級生》再版，還推出Q版加油貼紙。（圖／大田出版提供）

有讀者提到，「心情不好時，就會找高木直子的書來看」，雖然看完之後只出門跑了5分鐘，不過開始恢復游泳的習慣，「高木直子真的是感染力很強的人啊！」還有人說當年在準備國考，想找一些讀起來輕鬆又不灑狗血的勵志書，後來發現選這本是做了正確的抉擇，「因為跑在國考這條艱辛漫長又孤單的旅程上，和馬拉松有異曲同工之妙，中途一站接一站就像人生的每個里程碑⋯⋯」、「這本真的很激勵！」