大叔「抽菸跑全馬」還每年進步　照片瘋傳遭取消成績禁賽2年

▲大叔叼菸跑馬拉松成績超驚人，影像在網路上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸浙江建德市新安江2022年舉辦一場馬拉松比賽時，有眼尖民眾發現一名男子全程不斷點菸、抽菸，且叼著煙跑步，男子最終以3小時28分、平均4分56秒的配速完成了「全馬」42.195公里的賽事，排名整場賽事的574名，不過他今年在廈門馬拉松踢到鐵板，抽菸行為終於讓主辦方看不下去，不但取消其成績還禁賽2年。

▲大陸不少馬拉松賽事都可以見到「陳大爺」的身影。（圖／翻攝自微博）

根據大陸媒體報導，這名52歲的陳男，本月初出戰廈門馬拉松，以3小時33分鐘完賽，這次他同樣做出叼著菸跑馬拉松的著名畫面，但廈門馬拉松賽組委會競賽部日前表示，陳男的行為已經違反相關規定，決定取消他的成績和排名，並禁止他參加賽事2年，還要報請中國田徑協會追加處罰。

這名男子被跑友們稱為「陳大爺」，這個陳大爺不是只參加了廈門的這場賽事，而是許多馬拉松賽事的常客，包括麗水超級馬拉松和拉薩半馬等賽事，跑友們經常都會都看到這位「陳大爺」的身影。

據了解，「陳大爺」每年的成績都不斷地在進步，先前就有網友見到他的驚人成績後紛紛留言表示，「抽煙很討厭，但328是認真的嗎」、「跑步有利健康，吸煙有害健康，這樣是不是就中和了呢」、「這算服用興奮劑違規嗎」？

至於廈門這場馬拉松，除了陳男遭取消成績和禁賽，另外還有一名林姓選手被懲處，原因竟然是他在比賽時騎了急救人員的電動車代步，但由於未完賽，所以沒有取消成績的問題，只是同樣被禁賽2年並請中國田徑協會追加處罰。

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