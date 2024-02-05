桃園春聯「桃喜」挨批不吉利　黃敬平引蘇軾與佛印說暗批回應

▲桃園春聯「桃喜」挨批不吉利？引發熱議。（圖／擷取自黃敬平臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接農曆年，各縣市政府依往例印製春聯，發送市民朋友已成慣例！然，親綠的桃園市議員于北辰在臉書發文，貼出桃園市政府今年送出的2024「龍來桃喜」甲辰新春納福春聯，聽說被退貨，原因是「老人家不喜歡」台語諧音，于北辰說「這張春聯我們服務處沒有，別來要。」引發熱議！

不過，藍營市議員黃敬平5日說，2024「龍來桃喜」因台語諧音不吉利，有「老人家不喜歡」情事，他跟于北辰完全相反，不但沒有接獲及聽說過這種反應，而且我們客家人也都沒這些忌諱。

「龍來桃喜」春聯，寓意龍年到來桃園就有喜，桃喜等於討喜，就像大家都喜歡沾沾喜氣，基本上是沒什?問題。黃敬平議員服務處從沒接過任何民眾有不喜歡的反應，反而看到已經有很多社區大樓、許多民眾家家戶戶都已經貼上去了。同時，也歡迎民眾趕快來敬平的服務處索取春聯回家張貼。

黃敬平認為，桃園是客家大市，「龍來桃喜」不論從台語或客語發音，都不是于北辰想帶風向的唸法，可能于是眷村的純外省籍，不諳台、客語才會誤解。否則若按于的邏輯，台南市今年的春聯發音，不就更滑稽？

市府新聞處長羅楚東指出，今年「龍來桃喜」春聯是由年輕藝術家王鈺權揮毫創作，提詞則是包含希望桃園越來越好、大家都來桃園等雙重意涵，自從發佈以來，獲得許多正面迴響，認為書法家揮毫極具美感，文字提詞的創意，也很符合桃園年輕形象。

羅楚東表示，「桃喜」音取自「討喜」，難道以後連「討喜」兩字也不吉利？過年說吉祥話，也要存好心，心裡覺得桃園是討人喜歡的，看起來就是討喜。有個別人士不抱持這種想法，我們也尊重。

地方人士則提到，在過年期間操作這種惡意的諧音，極不妥適。台南市長黃偉哲今年題詞「龍喜利來」，若按照于北辰跟部分綠營議員對發音的特殊見解，是不是更觸霉頭？更要下架？