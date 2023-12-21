賴清德公益信託萬里老家　黃敬平批重施「蘇嘉全模式」

記者黃翊婷／綜合報導

2024年總統大選首場電視政見發表會20日登場，民進黨總統候選人賴清德表示，要把萬里老家「公益信託」，引發各界討論。國民黨桃園市議員黃敬平認為，賴清德可能是想重施「蘇嘉全（公益捐贈）模式」，等到選舉過後沒人注意了，再說願意收回，只是這招相隔12年選民會不會再買單，一切還有待觀察。

▲賴清德在政見發表會後受訪，直言當政治人物沒有委屈。（圖／記者林敬旻攝）

針對萬里老家爭議，賴清德在20日的2024年總統大選電視政見發表會上表示，要把萬里老家捐出做公益信託，並計畫設立「礦工生活紀念館」。賴清德會後受訪時進一步說明，當政治人物沒有委屈，他最關心的是礦區居民居住的問題，同時也不忘喊話對手侯友宜、柯文哲要勇於面對問題。

不過，國民黨桃園市議員黃敬平20日晚間在臉書發文分析，直言賴清德將老家公益信託、捐出來當礦工生活博物館，讓他想起有一個人也曾跟賴使用一樣的方法，那就是前立法院長蘇嘉全，2012年總統大選蘇嘉全是蔡英文的搭檔，卻因為屏東農舍違建被追打，蘇也是不拆，最後迫於選舉壓力宣布公益捐出，但最後蔡蘇配還是敗選，蘇的農舍則在閒置9年之後變成蚊子館，受捐贈的單位2021年還得編列預算申請拆除。

▲賴清德萬里老家外觀。（資料照／記者郭世賢攝）

黃敬平接著說，後來蘇嘉全的妻子曾表示「若被當燙手山芋願收回」，選舉過後沒人注意了，原持有人再說願意收回，這就是「蘇嘉全（公益捐贈）模式」，然而，這一招已經使用過了，賴清德想要故技重施，共通點就是因為站不住腳，才想透過這個方法換取美名，替選情止血。

黃敬平認為，為了選情救急才脫手燙手山芋，選後反而成為另一種實質存在的特權麻煩，甚至造成後續接手單位更難處理，「試想，已從當年的礦工工寮改建為兩層樓的透天厝違建空間，又要如何『因人設事量身訂做』成礦工博物館，這又是另一個爭議及尾大不掉的開始」，如今賴清德採取蘇嘉全模式，以為這樣就可以過關，只是相隔12年了，選民是否會再買單，一切等到明年1月13日（大選投票日）就知道了。