消基會抽驗臘腸「飽和脂肪、鈉超標」　南門市場老字號名店上榜

▲消基會調查市售臘腸的飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量。（圖／消基會提供）

記者楊惠琪／台北報導

快過年了，不少消費者會選購臘腸做為年菜，消基會今（5日）公布市售臘腸的飽和脂肪、鈉及亞硝酸鹽含量調查測試，在台北市與新北市取得20件臘腸中，總計有4件標示不合格、5件飽和脂肪含量超標、1件鈉含量超標，南門市場老字號名店也上榜。

消基會在去年12月間，於台北市及新北市傳統市場、連鎖大賣場、肉製品專賣店、食品行、餐廳及網路平台等處，共計購得20件樣品，其中包裝食品有15件、散裝有5件。

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在標示調查部分，消基會指出，「圓比雜貨鋪」廣式臘腸，未標示重量；「星沙齋」原味臘腸，未標示有效日期；「新味興肉乾」廣式臘腸，僅標示製造日期，未標示有效日期；「桂來標」港式臘腸，未在販售處或商品上標示豬肉原產地。

在飽和脂肪含量調查部分，「三源行」廣式臘腸、南門市場「萬有全」玫瑰臘腸、「發財」發財臘腸、「三點水」皇上皇原味臘腸、「誠實討海人」港式玫瑰臘腸，飽和脂肪含量皆超過標示值120％，另外南門市場「大連」廣式臘腸及「皇上皇」廣式臘腸」標示值雖符合規範，但超過115％，含量已經接近120％。

消基會指出，若以臘腸每條約60公克，本次含量最高的樣品計算飽和脂肪酸，食用1條臘腸約攝入9公克的飽和脂肪，占男性每日建議攝取量上限近3分之1，女性則占每日攝取量的2分之1。

在鈉含量調查部分，「誠實討海人」港式玫瑰臘腸」鈉含量超過標示值120％。消基會指出，若以臘腸每條約60公克，含量最高的1415毫克樣品計算，食用1條臘腸約攝入849毫克的鈉，已經是每日建議量的3分之1。而在亞硝酸鹽含量調查，20件樣品均未檢出。

消基會建議民眾，購臘腸時，應注意包裝上飽和脂肪與鈉含量，斟酌購買，在選購肉類加工品時，應選擇商譽佳的商品，避免購買來路不明或過於鮮豔、色澤怪異不自然的商品，並注意包裝標示完整性。也呼籲主管機關，定期宣導販售散裝豬肉食品業者或攤商應遵守豬肉產地確實標示。