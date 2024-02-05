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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯稱「瘦肉精驗22次」　綠委諷：台中說6次「其餘的16次呢」？

▲▼台糖豬肉、瘦肉精。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台糖安心豚驗出瘦肉精變羅生門事件。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

台中市爆出台糖安心豚梅花肉片檢出禁用瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦昨日表示，收到的45件樣本均未驗出，台糖也重申絕無使用瘦肉精；但國民黨立委徐巧芯5日就在臉書爆料，「台中市政府其實共驗了22次均呈現陽性反應。」對此，民進黨立委林俊憲則在臉書質疑，「我相信以巧芯在國民黨內的地位，22次這個資訊絕對可靠」，但為什麼台中市府對外說只驗了6次？剩下的16次結果呢？有檢出的話，為何不公布？零檢出的話，不公布，那就很值得討論動機了。

台中市食安處表示，台中依據衛生福利部食品中動物用藥殘留量的「公告」及「建議」檢驗方法，共抽驗6次，利用公告方法驗出0.015ppm，超過方法定量極限值0.001ppm達15倍之多。

而徐巧芯今日也在臉書指出，「台中市政府記者會提到他們檢驗了六次，實際上為求謹慎，檢驗了二十二次。」就她了解，台中市政府食安處為求謹慎，其實一共驗了二十二次，一包豬肉大概三百公克左右，所以網路上所說什麼「只驗一片肉」，那是錯誤的說法；那一包肉品在檢驗的過程當中，有均值西布特羅的分佈。事實上不管是0.002或是0.003，都是極限值0.001ppm的兩到三倍，更何況過程中還曾經驗出0.018跟0.015，是十五倍到十八倍。

對此，林俊憲表示，「感謝巧芯提供一個重要資訊：台中市食安處驗了22次。」但他質疑，那就怪了，為什麼台中市府要對外說只驗了6次？剩下的16次結果呢？有檢出的話，為何不公布？零檢出的話，不公布，那就很值得討論動機了。

林俊憲分析，台糖豬肉事件發展到現在，昨天台糖已經會同食藥署針對同批肉品抽驗45個樣本，零檢出；今天再公布3個同來源場、同屠宰場、同日屠宰、分切及包裝肉品的樣本，還是零檢出，所以剩下的疑點，就在那包被台中市府驗了22次的「天選之肉」了。

林俊憲最後諷刺，雖然不是台中市的6個國民黨立委所提供，也不知道徐巧芯怎麼獲得市府內部獨家消息，「但我相信以巧芯在國民黨內的地位，22次這個資訊絕對可靠，對吧？」

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