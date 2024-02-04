屏東牡丹琅嶠古道遊客健行腳傷　海灘車送安檢所治療

▲海巡消防人員琅嶠古道救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



1名遊客3日下午行走屏東縣牡丹鄉琅嶠卑南古道腳部受傷，海巡署獲報會同消防人員前往救援，利用海灘車將他載安檢所實施簡易醫療處置後無大礙，自行返家休養，海巡署呼籲該古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，遊客要小心慢走，確保平安。

海巡署第八巡防區指揮部於3日下午15時接獲黃姓解說員通報，於牡丹鄉「琅嶠卑南古道」有1名男性因腳傷無法行走請求協助，立即通報旭海安檢所及牡丹消防分隊派員前往救援。

旭海安檢所接獲通報後會同牡丹消防分隊前往事發地點進入救援，抵達現場後對傷者實施初步檢視，確認其意識清醒，惟該名遊客因腳傷無法自行行走，隨即由海巡人員駕駛沙灘車協助將民眾載運至安檢所實施簡易醫療處置後無大礙，並自行返回休養，解說員及傷者非常感謝海巡署及消防隊弟兄的幫忙及協助。

南部分署第六岸巡隊表示，琅嶠卑南古道沿途多為礫石海岸，鵝卵石路凹凸不平並不好走，呼籲來此健行的遊客們一定要注意腳下，慢慢行走；由於農曆春節將屆，也提醒民眾，如至岸際健行或海邊戲水，一定要注意當下天候及自身狀況，切勿勉力而為，避免發生意外及受傷，如不慎發生任何危安情事，可透過海巡署118求助，海巡署會在第一時間積極投入能量執行救援。