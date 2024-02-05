2款「台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶購：好幾家都賣光了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／達志影像／美聯社）



記者朱祖儀／綜合報導

台灣美食深受許多外國人喜愛，近來還有「台灣之光」打入美國好市多，同樣掀起搶購潮。美國內華達大學政治系助理教授王宏恩就分享，最近看到不少在美國的台灣人逛好市多，紛紛都和一款台灣屏東生產的「芭樂檸檬綠茶」打卡合照，烏魚子也相當受歡迎。不少人看到後狂讚「這真的好喝！」

王宏恩在臉書發文指出，最近滑手機經常可以看到在美國的台灣人，去好市多時幾乎都會和新上架的「芭樂檸檬綠茶」打卡，甚至搶購到有地方媒體報導。他仔細一看發現，這罐飲料是台灣屏東出產，味道嚐起來還不錯。另外，美國好市多也開賣烏魚子，同樣相當受歡迎。

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不少人看到後紛紛表示，「在台灣Costco早幾年就很紅了，已經銷售到美國了呀，讚讚！」「這個全聯有，很好喝！夏天懶得去買手搖飲，都買這個」、「澳洲也想要」、「不容錯過啊～ 希望其他口味很快也可以看到」，屏東立委鍾佳濱也留言「屏東之光」，作家朱宥勳同樣讚賞，「這個是真的滿好喝的」。

▲芭樂檸檬綠茶在美國掀起打卡潮。（圖／翻攝自Facebook／王宏恩）



也有網友認為這款飲料比較甜，「這個好喝！每次去Costco都會買，加無糖茶稀釋喝剛剛好」、「這個超級甜，要加氣泡水稀釋一下」、「我們也買了，加一倍冰水剛好」、「這罐我都要半杯果汁半杯茶，不然真的太甜」；還有人透露，這次春節前夕，發現美國好市多進口很多台灣食品，「鳳梨酥、烏魚子、仙草奶凍、佛跳牆等！」

據《世界新聞報》報導，這款掀起熱潮的「芭樂檸檬綠茶」，在華人社區相當受歡迎，多家分店都出現供不應求的情形，有人去了好幾家店都買不到，更有網友哀號，「別再轉發分享了，我都買不到」。