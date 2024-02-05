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男闖紅燈拒攔查逃逸　撞路邊轎車再衝娃娃機店！酒測值1.05

▲酒駕男闖紅燈拒檢自撞。（圖／桃園警分局提供）

▲酒駕男闖紅燈拒檢自撞。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

37歲鄒姓男子酒駕闖紅燈，巡警尾隨進行攔檢，鄒男拒不停車反而加速逃逸，於轉彎時先衝撞路旁車輛再反彈撞娃娃機店後停止，員警請其下車配合盤查，但鄒男拒絕配合，員警遂將其拉下車進行壓制，經送往醫院進行抽血檢測，酒測值竟高達1.05MG/L，嚴重超標，全案依法移請偵辦。

▲並波及一旁汽機車。（圖／桃園警分局提供）

▲並波及一旁汽機車。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所警員林佑叡及沈威志今日3時巡邏於桃園區三民路與民生路口，發現一輛自小客高速紅燈左轉，隨即鳴警笛並以廣播器指示停車受檢，但該車駕駛未停車且加速逃逸，期間擦撞路旁車輛後，仍繼續逃逸，已經對其他用路人生命安全造成威脅。

▲▼娃娃機店門口被撞的幾乎面目全非。（圖／桃園警分局提供）

▲▼娃娃機店被撞的幾乎面目全非。（圖／桃園警分局提供）

▲▼娃娃機店門口被撞的幾乎面目全非。（圖／桃園警分局提供）

因市區道路狹小，員警不敢大意，僅保持距離在後尾隨並呼叫支援，該車行駛至北埔路70號前欲轉彎時，不慎撞擊路旁車輛再撞進娃娃機店後停止，共毀損4部機車及1部汽車員，警立即上前查看，車內鄒姓駕駛並未受傷，員警喝令其下車配合盤查，但鄒男拒絕配合，員警便以強制力將其拉下車控制，經送往醫院抽血檢驗酒測值為1.05MG/L，已嚴重超標，全案依法移請偵辦。

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