聯結車衝安全島剷號誌　駕駛艙影片曝！他休克趴方向盤下秒出事

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市永貞路1月31日下午發生一輛聯結車失控開上分隔島，將號誌、標誌剷倒，隨後再撞向停車場車禍，當時傳出車禍前駕駛疑似身體不適，今天駕駛艙內監視器畫面曝光，60歲的林姓駕駛疑似心因性胸悶導致暫時性休克，發無法控制車輛而釀禍。

▲駕駛失去意識，整個身體趴在方向盤上，接著就發生車禍意外。（圖／記者蔡文淵翻攝）

路口監視器畫面拍下，當時該輛聯結車沿永貞路內側車道往北行駛，經過路口後不斷向左偏，整輛車當場開上分隔島，並將號誌、標誌燈桿剷倒，隨後又不斷向前開進對向車道，直到衝進鄰近一處停車場、撞上另輛自小客才停下。初步了解，林姓駕駛當時疑似身體不適，才會導致聯結車失控；事後警消到場，立即將林男送醫，經測後也無酒駕情事。

發生意外的聯結車駕駛艙內監視畫面今天在網路上曝光，從監視器畫面發現，車輛行進當中，駕駛還一邊抽菸，駕駛右手抓了頭頂幾下之後，漸漸失去意識，整個身體趴在方向盤上，接著就發生車禍意外，駕駛送附近為恭醫院救治，醫師診斷林姓駕駛疑似心因性胸悶，導致暫時性休克，幸經治療後沒有大礙。

據了解，聯結車林姓駕駛今年60歲，當天是從台中港開車要到苗栗縣，快到達目的地前卻發生了這起意外。為恭醫院急診部洪俊斌醫師提醒，有心血管疾病或慢性病的大型車輛司機，或上路前服用感冒藥，容易造成昏睡，行車途中感覺不舒服，要立即停靠路邊休息、就醫，以免造成更大意外。

▲▼苗栗聯結車失控衝上安全島，開向對向車道。（圖／記者蔡文淵翻攝）