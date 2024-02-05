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社會 社會焦點 保障人權

過年前「扛家長子」命喪火場！警送暖幫安頓　母：會勇敢走下去

▲▼ 神岡民宅火警 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市神岡區一處民宅上月29發生嚴重火警，造成何家長子命喪火場。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市神岡區上月29日發生一起嚴重民宅火警，一名36歲何男命喪火場。豐原警分局了解後，發現何家經濟來源就靠何男跟其胞弟打零工，結果在年前發生嚴重火警，何母跟何弟一時不知所措。警方得知後，協助通報社會局，並結合地方善心團體，提供生活必需品，讓母子倆在年前能安頓。

神岡區29日凌晨2時許一處民宅發生火警，警消到場後，發現該屋1樓已經全面燃燒，3樓則有一男一女在陽台受困，立即佈水線將2人救出，不過在清理火場時，發現1名男子倒臥在2樓，當場已經無生命跡象，緊急送往豐原醫院後，36歲何男仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲豐原警分局得知此事後，協助安頓，並由民間團體協助贈送物資。（圖／記者許權毅翻攝）

豐原警分局社口所表示，在災後了解何家情況得知，何母因患有高血壓、慢性疾病，無法外出工作，一家經濟來源就仰賴長子跟次子2人打零工，家庭經濟本來就不寬裕。孰料，29日凌晨家中發生火災，長子36歲何男命喪火場，何母跟次子看著被燒成一片灰燼的房子，一夕之間流離失所。

轄區警方知曉後，結合地方善心團體及時送暖，提供白米、油、鹽及棉被等生活物資，協助尋找住居所讓何婦與其次子得以安置，通報社會局，以及協助向張榮發基金會等慈善團體申請急難救助，助其暫度難關。

何母表示，十分感激警方的主動關懷與幫助，雖然過年前遭逢此事，仍會與次子正向面對，勇敢的繼續走下去。

豐原分局長林大為表示，警方除了站在第一線守護社會治安外，亦秉持著社區警政的核心價值，積極訪查關懷弱勢家庭，及時協助轉介相關單位提供關懷與協助，強化重要節日的安全維護，以建構「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的生活環境，讓市民朋友皆能安心過節。

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