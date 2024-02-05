開公務車「私用」省2.2km油錢　海巡署代理隊長、隊員遭檢舉

▲海巡署偵防分署偵防查緝隊陳姓代理隊長與尤姓偵查員，涉以公務車載「非公務木板」遭檢舉。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

海巡署偵防分署偵防查緝隊陳姓代理隊長，疑為省時省錢，竟叫尤姓偵查員，利用開公務車出差時，替他到淡水營區載運「非公務用的木板」到僅有2.2公里距離的住處，全案遭檢舉曝光，海巡署查證屬實後，火速函送地檢署偵辦。士林地檢署偵結，予以2人緩起訴處分，條件也曝光。

緩起訴指出，51歲陳男從2023年1月16日至同年4月30日代理隊長，且明知「海巡署外勤單位車輛管派」規定，竟於去年3月13日上午，得知50歲尤姓偵查員要開公務車出差，叫尤途中前往位在淡水區第二二岸巡大隊營區，替他載運非公務用的木板到其淡水住家。

正義同事疑看不下去，同年3月20日向上檢舉陳、尤公器私用行為，偵防分署經查證屬實，同年5月1日依公務員假借職務上之機會詐欺得利罪，函送士林地檢署偵辦。

偵查時，2人坦承不諱，檢方根據查緝隊派車單、工作日誌、車輛每日派遣記錄表等，認2人犯行屬實，但審酌2人無前科、因一時失慮觸法，坦承犯行，深表悔悟，經此次司法偵查過程應有所警惕，予以2人緩起訴處分，期間1年，條件需到指定機關提供各50、45小時義務勞務。

對此，海巡署強調秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」之原則全力配合調查，並加強法紀教育，避免類案再生。