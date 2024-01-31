PTT站內信約見面「說好只抱抱」　正妹驚恐求饒「會痛」仍遭性侵

▲劉男與10年前認識但僅見1次面的女友人約定第2次見面「抱抱就好」，豈料他難忍性慾硬上，讓女方氣憤提告。（示意圖／取自pexels）

記者黃宥寧／台北報導

劉姓男子與女子瑄瑄（代號）10年前有過一面之緣，期間斷聯繫，後來心血來潮，便以PTT站內信給瑄瑄，並約定見面只要抱抱，不想要談戀愛。豈料，劉男見到瑄瑄後性慾難忍，直接在車上伸出狼爪，指侵得逞。瑄瑄認為劉男說話不算話，報警提告。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將他提起公訴。

起訴指出，劉男去年8月半夜睡不著覺，突想起10年前僅見過一次面的瑄瑄，故決定用PTT寄站內信給她，並留下LINE ID，雙方重新取得聯繫後開始聊天，期間更以文字調情，聊了近一個月後，雙方決定約出來見面。

豈料，劉男載到瑄瑄後，再也按捺不住慾火，當場強行撫摸女方胸部、下體。當下瑄瑄害怕驚呼「不可以插入」、「你不要摸我」、「手手不要放，會痛痛」不料仍遭指侵得逞，讓她事後傷心欲絕，決定前往醫院驗傷並報警。

警詢、偵查時劉男坦承案發當天是第2次見面，確實有做逾越的事情，瑄瑄更難過表示，2人就是普通朋友，見面前有約定只要抱抱，不想要發生關係或談戀愛。

檢警根據對話發現，瑄瑄在見面前有言明「純抱睡」」、「不談感情、不做愛」要求男生不要對她亂來，而劉男也信誓旦旦承諾「抱睡就太over了」等。然而案發後，劉男卻愧疚傳訊說「抱歉，我手指有點長」等文字，因此認定瑄瑄確實表達無意願發生撫摸或性交行為。

檢警除根據雙方對話、並勘驗社工、驗傷單、PTT站內信截圖等，最終依強制性交罪將劉男起訴。