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2寶媽「一周3次不滿足」每天都想要！怕老公被榨乾：30如狼是真的

▲▼ 情侶,夫妻,抓姦,同睡,恩愛（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女性生產後受到賀爾蒙影響，性慾會降低。但一名人妻透露，和老公生了2個孩子，最近離職在家當家庭主婦，性慾卻不減反增，現在一周2-3次已經不能滿足，每天都想要和老公親熱，但又擔心對方身體承受不住，讓她覺得很煩惱，直呼「30如狼、40如虎是真的」。

原PO在臉書「靠北婚姻－社團討論區」發文表示，以前還在公司工作的時候，一周會和老公恩愛1至2次，有時候因為2人沒精力，當周沒有愛愛也沒關係。不過最近她辭職在家裡當家庭主婦，卻每天都想要和老公激戰，卻又擔心頻率太高會讓對方吃不消，「現在一周2-3次，我許願天天都有」。

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原PO也說，雖然近來性慾暴漲，不過也不敢找老公以外的男性，也沒有用過情趣用品，只是沒想到自己生了2個孩子後，性慾突然出現變化，很羨慕其他生產後性冷感的女性，也感嘆「30如狼、40如虎是真的，真不敢相信我居然會變成女大色狼」。

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

不少網友看到後紛紛表示，「哇！我想要遇到都沒有機會遇到」、「好好幫老公補一下身體，以後走的路會很久的」、「羨慕有這種老婆」、「正常啦～建議你還是買個玩具來試試」、「應該是壓力太大想要釋放啦」，還有人說這很正常，「只要是正常人就會有性慾，這是與吃飯睡覺一樣的本能，不然人類就滅亡了」、「不會啊！我覺得做那種事也是舒壓的一種，這都是正常的生理反應，幹嘛要覺得不好意思」。

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