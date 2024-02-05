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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台糖瘦肉精中央零檢出　蔡易餘籲中市府「春節前」公布資料

▲▼民進黨團召開 拒絕恐慌 台中市府過年前說清楚 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡易餘（右）與陳亭妃（左）今天上午共同舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台糖安心豚梅花肉片是否含有瘦肉精引發爭議，民進黨立委蔡易餘今（5）上午舉行記者會，直指各縣市緊急針對豬隻毛髮、飼料進行抽驗，最終驗出來都是「零檢出」，呼籲台中市政府應在過年前公布肉片來源，不要讓豬農受害。民進黨立委陳亭妃同聲呼籲，台糖的聲譽已經受到影響，應該尋求司法途徑，提起告訴。

蔡易餘、陳亭妃兩人今天上午在民進黨立法院黨團記者室，舉行「呼籲台中市政府年前完成台糖瘦肉精全案調查」記者會。

蔡易餘表示，包括嘉義縣政府在內，這幾天各縣市針對豬隻血清、毛髮、同等肉品的樣本、飼料等45個項目進行緊急抽驗，並在最快時間公布結果，讓大家清楚看到：驗出來都是「未檢出瘦肉精」。他說，連豬飼料、毛髮都沒有驗出來，不禁讓人疑惑，為什麼台中市府掌握的肉片會有西布特羅的成分？何況西布特羅本身價格昂貴，台灣養豬也沒有在使用這個成分，這是沒有道理的事情。

蔡易餘說，這幾天新聞報導已經造成豬農恐慌，加上快要過年了，若因為此事件使豬農受害，這是大眾所不樂見的。他呼籲，現在農委會、食藥署已經擴大清查，台中市府也應在過年前公布豬隻肉片來源、運送過程有沒有哪個環節出問題。

陳亭妃說，台中市府是否能公布2月2日新聞稿內容的原始數據？這樣大家才能知道問題在哪裡。她補充，2月3日所有立委都要求台糖直接面對，將所有批次的肉品送驗，而且是以最高標準，包括畜牧場的豬隻血清、毛髮、飼料都要驗，最終驗出「零檢出」，另外，台糖的聲譽已經受到影響，應該尋求司法途徑，提起告訴。

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