　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄囚犯兵「福利快砍光」！打完仗才准回家　現在簽下去準備赴死

▲▼ 親俄羅斯部隊。（圖／路透）

▲俄羅斯大規模招募囚犯，前往烏克蘭前線作戰。圖為親俄羅斯部隊。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2022年夏天起，俄羅斯大規模招募囚犯前往烏克蘭作戰，宣稱服役6個月之後，就可以清除前科、完全赦免、回家與家人團聚。不過，上述福利如今已經快要被砍光，他們被迫待到戰爭結束才准返鄉，也無法完全洗白犯罪紀錄，其中一人甚至直言，「如果你現在報名從軍，準備好赴死吧。」

BBC報導，該計畫起初由瓦格納（Wagner）前首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）負責，但他提供的獎勵措施意味著，囚犯在戰場待6個月就能回家，與普通士兵相比，反而處於更優勢地位，使得那些因為動員令而被徵召的預備役軍人非常不滿，因此在2023年2月交由俄軍接管後，就提出了更嚴苛的條件，修正了上述情況。

▲▼ 親俄羅斯部隊。（圖／路透）

如今，在烏克蘭作戰的俄羅斯囚犯們，都被分配到新型部隊「風暴V」（Storm V），但許多人僅在靶場訓練10天就被送上前線，甚至有人僅受訓3至5天。相較之下，蘇聯時期被派往阿富汗的士兵，部署之前都要受訓長達6個月。

俄囚犯部隊成立了聊天群組，互相溝通訊息。其中一位名叫塞蓋爾（Sergei）的成員直言，現在入伍等於赴死，「以前你們可以即興發揮6個月，但現在你們必須撐到戰爭結束……光靠運氣是不夠的，我已經知道我撐不下去。」另一個宣稱已在風暴V服役5個月的人認為，存活率大概是25%，「我們排大約有100人，只剩下38人還活著。」

BBC查看聊天室訊息，並與囚犯及其家屬談話後證實，風暴V目前正在烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）到東部巴赫姆特（Bakhmut）的前線作戰。

▲▼ 俄羅斯軍隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏俄戰爭仍未停歇，俄羅斯預備役軍人及囚犯部隊前往戰場作戰。（圖／達志影像／美聯社）

一位來自俄羅斯遠東外貝加爾地區（Transbaikal）的女性表示，她的丈夫去年秋天接受招募加入風暴V，希望能夠早日回家團聚，起初與國防部簽約1年，到期後合約卻被「自動延長」。其他囚犯親屬也在社群媒體發文指出，風暴V必須待在前線，直到莫斯科所謂的「特別軍事行動」結束。

如今，囚犯重獲自由的方式包括獲得國家勳章、喪失行為能力、達到最高年齡限制，否則就得等到戰爭結束。此外，他們也不再獲得完全赦免，萬一被判犯下新罪名，量刑也會參考服役前的定罪罪名。

2023年1月起，BBC與俄羅斯網站「Mediazona」及志願者合作，試圖確認在戰爭中喪生的俄羅斯士兵姓名，推算逾8000名囚犯在烏克蘭服役時死亡，至少1100人在風暴V服役，但實際人數可能更高，因為並非所有判決資訊都有數位化、方便追蹤，也並非所有死者都被找到。

ET快訊
王力宏告贏了！　「謊言1分鐘繞半個地球」
台股兔年豐收！年漲3163點站穩萬八　每位股民賺86萬
國道1死現場畫面曝！2車「皺成廢鐵」　壓縮剩半截
日本2女高中生「同時墜樓」　倒人行道雙亡
遲到被扣薪5萬！　向周杰倫討錢結果曝
女星老公開車啪啪慘死　小三脫光卡在胯下
快訊／國1「2車壓縮成廢鐵」！　1死1傷
韓女歌手失控暴哭　「我犯罪了，3月就知道」
快訊／食藥署檢驗「3件台糖豬肉片」　都沒檢出瘦肉精！
200元新鈔放1年！　黃鐙輝老婆翻出一看傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

武裝份子突襲「闖警察局扔手榴彈」　巴基斯坦10警殉職

「世界最性感女棋手」出賽慘輸11歲小孩！　心情低落一周認敗北

日本2女高中生詭「同時墜樓」！　凌晨雙雙倒人行道慘死

網紅說謊！稱用1招「偷住金沙飯店」吃霸王餐　飯店打臉：他是房客

俄囚犯兵「福利快砍光」！打完仗才准回家　現在簽下去準備赴死

美航艦指揮官：有信心在中國飛彈威脅下執行任務

直播一半蚊子停臉上　女記者意外「重賞自己一巴掌」爆笑畫面曝

澳籍作家楊恆均遭中國判死緩　澳洲震驚：將以最強烈措辭回應

俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

不滿爸媽偏心　31歲女扮裝「搶劫自己家」偷走妹妹婚禮珠寶

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

曾國城曝心結：他遺棄了我們　羅時豐聽完落淚「對不起」

薔薔曝光「媽媽日本秘密情人」！　他們結過婚...兩人狂轉移話題XD

還是中了齁！三寶嬤闖紅燈原地被抓

男用6公升水桶當存錢筒！　 塞滿鈔票零錢「3年存7萬」

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

武裝份子突襲「闖警察局扔手榴彈」　巴基斯坦10警殉職

「世界最性感女棋手」出賽慘輸11歲小孩！　心情低落一周認敗北

日本2女高中生詭「同時墜樓」！　凌晨雙雙倒人行道慘死

網紅說謊！稱用1招「偷住金沙飯店」吃霸王餐　飯店打臉：他是房客

俄囚犯兵「福利快砍光」！打完仗才准回家　現在簽下去準備赴死

美航艦指揮官：有信心在中國飛彈威脅下執行任務

直播一半蚊子停臉上　女記者意外「重賞自己一巴掌」爆笑畫面曝

澳籍作家楊恆均遭中國判死緩　澳洲震驚：將以最強烈措辭回應

俄裝甲縱隊團滅！11輛全炸成廢鐵　烏軍無人機第一視角畫面曝

不滿爸媽偏心　31歲女扮裝「搶劫自己家」偷走妹妹婚禮珠寶

五期最大停車場將歇業　地主曝：要蓋當地最高住宅

王力宏告贏了！「謊言1分鐘繞半個地球」　硬起來警告酸民：後果自負

台東男就醫途中車輛拋錨　大武警幫接電助脫困

武裝份子突襲「闖警察局扔手榴彈」　巴基斯坦10警殉職

台鐵列車長突昏倒月台！冬山站急派員支援　北上列車延誤18分鐘

台糖豬瘦肉精羅生門　蔣萬安：別讓吹哨者噤聲

台積電熊本廠2／24開幕　王美花：沒有規劃參加

台股兔年豐收！年漲3163點站穩萬八　每位股民賺86萬元

太扯！28歲男搭自強號睡過站　拉閥急煞「全部旅客陪他下車」

國道1死現場畫面曝！2車面目全非「皺成廢鐵」　車身壓縮剩半截

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

智利「南美史上最致命」野火釀112死

他住飯店開錯門　驚見女僕做半套

34歲男捐「397萬遺產」給12陌生人

東京下午降大雪！4台灣航班確定延誤

悲報！　「愛上保育員」傳奇母鶴逝世

2女飯店外扯衣互毆　她「巨乳掉出」狂甩

好心讓校車先過　學生「比1手勢」駕駛怒了

洗手洗到流血　「大腦植入物」救了她

大阪「道頓堀」男屍漂河面！疑遭觀光船槳捲入

日本已故前首相安倍晉三母親逝世　享耆壽95歲

女友要求男友「找小三」：不介意3人行

警報級大雪5日襲東京　羽田取消航班、JR恐停駛

蘇利文：美國有意進一步打擊伊朗支持團體

更多熱門

相關新聞

札波羅熱激戰中　澤倫斯基親往視察

札波羅熱激戰中　澤倫斯基親往視察

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他視察南部前線羅博蒂村的部隊。烏克蘭去年夏天從俄羅斯手中奪回當地，目前雙方再度面臨激戰。

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

土耳其證實普丁將到訪　俄烏開戰後首訪北約成員

春安工作啓動　花蓮警24小時受理報案提供服務

春安工作啓動　花蓮警24小時受理報案提供服務

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

烏克蘭東部俄占城鎮遇襲　俄官員：至少11人喪生

烏對俄國入侵提訴　國際法院決定部分受理

烏對俄國入侵提訴　國際法院決定部分受理

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯赦免動員

讀者迴響

熱門新聞

即／國1彰化2轎車變形「皺成一團」　駕駛受困搶救中

女友從口袋翻出「用過保險套」難過大哭！酷炫傻眼

這一冠得來不易！周天成去年大腸癌開刀

美艷董娘偷吃工程師！1個月偷情10次

紅衣女陳屍飯店！業者搬移體驚覺：肚子有東西在動

越南正妹檢察官性愛片外流　下場慘了

台中派出所長取締酒駕挨告　生前傳訊妻：對不起

正妹吃炸蛋蔥油餅遭噴蛋黃！近照曝光鄉民嗨翻

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」 8年後現狀曝　

高二女生上學遭性侵　洗車工「自白反悔」被判無罪

春雷響了！全台連下3天時間曝　過年恐跌破10℃

「2台灣之光」攻入美國好市多！僑胞狂搶：好幾家賣光

正妹行李箱「狂震」　羞恥掩面臉漲紅

每天開除濕浴室仍發霉！網推小資清潔法

Lulu主持「尾牙界的天花板」

更多

最夯影音

更多
謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆

謝金燕尾牙辣唱《BANG BANG BANG》　李玖哲脫衣.任賢齊合唱員工全嗨爆
潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

潤娥挑戰《想見你》OST突槌重來XD　歌單沒有的《FOREVER 1》敲碗成功

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

Twice志效回憶「台灣行」大讚子瑜！　她霸氣喊「人來就好」行程全安排好

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

日JR車站旁大火傳爆炸聲　出動24輛消防車！多線停駛

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

台中警分局所長派出所疑持槍自轟亡　妻子含淚至派出所製作筆錄

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面