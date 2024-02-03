　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

▲▼顏翎熹。（圖／FB／Molly 翎熹）

▲顏議員呼籲捐血掀暴動。（圖／FB／Molly 翎熹）

記者鄺郁庭／綜合報導

嘉義市無黨籍議員顏翎熹有「最美議員」封號，長相甜美、身材火辣的她，經常引發話題。今（3）日下午她在粉專喊話，邀請有餘裕的朋友捐血，文中不忘附上自拍美照，結果因為畫面太養眼，就有網友直呼，「鼻血都流光，沒辦法捐血，反而需要輸血了！」「捐鼻血？」

顏翎熹在粉專「Molly 翎熹」貼文，「過年前的最後一個晴朗假日，是汰舊換新、累積功德（？）的好時機，邀請有餘裕的朋友們捲起衣袖，到捐血站獻出熱血。請支援中南部血庫，捐血一袋，救人一命，勝造七級浮屠」，附上嘉義捐血站和垂楊捐血室的地址外，還有一張她的自拍美照。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見她似乎側身躺在床上，手扶著脖子抬起頭自拍，露出招牌甜美笑容。值得注意的是，她上半身穿著低胸的蕾絲綁帶白色小背心，明明衣服是清純風，可是因為包不住雄偉上圍，雪白北半球還被擠出來，瞬間令人想入非非。

就有網友忍不住直呼，「這麼辣的照片，看到是不是鼻血都流光，沒辦法捐血，反而需要輸血了」、「貧血了」、「我光看照片就沒辦法去捐血了」、「大家看Molly辣照不可噴鼻血，要忍住，至少到捐血站放血先」、「直接噴（鼻）血了」、「意圖使人想捐血。」

ET快訊
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身
快訊／巴黎車站爆「持刀砍人」！　男朝人群狂刺
快訊／饒河夜市旁死亡車禍　聯結車輾斃騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

因應國產豬肉檢出瘦肉精　台東衛生局稽查結果曝光

高雄大同醫院溫柔生產喜迎第100位「混血大同寶寶」

台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　彰化清查90家大賣場...結果出爐

彰化「60年肉圓南」明熄燈！湧百公尺人龍　網嘆：隱藏菜單少一家

飛機餐吃不飽「可以拿第2份嗎？」釣出空姐解答　1狀況可以

最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

佛祖請吃飯扶弱濟貧圍爐活動　台南左鎮噶瑪噶居寺千人與會

台糖國產豬含瘦肉精「2730包全售出」！銷往3通路、南部縣市為主

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

4生肖「財神附身」！

命理老師預言「游錫堃，勝」　翻車後回應了

限定2天！台灣虎航機票下殺799元起　下周一10時開搶

今送神清屯「1禁忌」注意　小心好運倒光

今年首道春雷要來了！下周一鋒面殺到　專家：嘉義以北有劇烈對流

搭飛機前量體重！華航也啟動了　部分航班抽樣量測

3生肖年前靠抽獎、年終發大財

強對流要來了！明入夜變天「雨襲半個台灣」　春節前全台雨中急凍

巧連智曝過年紅包行情「小孩600元」

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

更多熱門

相關新聞

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

立法院第11屆正副院長選舉昨（1）日舉行，就有網友在看直播時，發現一位「蓋章妹」外型姣好，忍不住截圖PO上PTT，「這位出來從政，會是pr多少呢？」其他人也驚為天人，「立院企鵝妹」、「超美，根本女神」、「超美欸！」

警專生撞臉王淨　警察隊長女兒美貌進化

警專生撞臉王淨　警察隊長女兒美貌進化

仙氣爆棚！警專生清純五官「撞臉王淨」

仙氣爆棚！警專生清純五官「撞臉王淨」

2024延長賽　賴清德瞄準6場補選

2024延長賽　賴清德瞄準6場補選

血庫拉警報！春節前還須儲備3.5萬袋

血庫拉警報！春節前還須儲備3.5萬袋

關鍵字：

捐血顏翎熹最美議員正妹

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面