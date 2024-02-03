最美議員籲捐血「北半球快掉出來」！網暈求輸血：鼻血流光了

▲顏議員呼籲捐血掀暴動。（圖／FB／Molly 翎熹）

記者鄺郁庭／綜合報導

嘉義市無黨籍議員顏翎熹有「最美議員」封號，長相甜美、身材火辣的她，經常引發話題。今（3）日下午她在粉專喊話，邀請有餘裕的朋友捐血，文中不忘附上自拍美照，結果因為畫面太養眼，就有網友直呼，「鼻血都流光，沒辦法捐血，反而需要輸血了！」「捐鼻血？」

顏翎熹在粉專「Molly 翎熹」貼文，「過年前的最後一個晴朗假日，是汰舊換新、累積功德（？）的好時機，邀請有餘裕的朋友們捲起衣袖，到捐血站獻出熱血。請支援中南部血庫，捐血一袋，救人一命，勝造七級浮屠」，附上嘉義捐血站和垂楊捐血室的地址外，還有一張她的自拍美照。

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只見她似乎側身躺在床上，手扶著脖子抬起頭自拍，露出招牌甜美笑容。值得注意的是，她上半身穿著低胸的蕾絲綁帶白色小背心，明明衣服是清純風，可是因為包不住雄偉上圍，雪白北半球還被擠出來，瞬間令人想入非非。

就有網友忍不住直呼，「這麼辣的照片，看到是不是鼻血都流光，沒辦法捐血，反而需要輸血了」、「貧血了」、「我光看照片就沒辦法去捐血了」、「大家看Molly辣照不可噴鼻血，要忍住，至少到捐血站放血先」、「直接噴（鼻）血了」、「意圖使人想捐血。」