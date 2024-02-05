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迎農曆年！「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲福容桃園店楊忠霖主廚介紹2024外帶年菜套餐組。（圖／福容桃園店提供）

記者楊淑媛／桃園報導

搶攻年菜外帶商機，深耕大桃園的福容大飯店桃園機捷A8店、桃園店連袂推出「春節年菜系列美饌」；從外帶年菜套餐組、單點年菜到伴手禮一應俱全。另外，瞄準出國旅客住宿商機、福容發揮飯店地利優勢，旗下桃園機捷A8店、桃園店及中壢店聯合推出「搭機旅客專屬住房大利多」，憑本人機票入住可享超優惠房價或免費延遲退房好康。

▲「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲福容桃園機場捷運A8店莊宗翰主廚介紹2024外帶年菜套餐組。（圖／福容桃園店提供）

福容桃園店18日指出，農曆年除夕年夜飯或春節訂位，包含福容旗下各家飯店目前除夕用餐皆有已提早額滿趨勢；為提供訂位向隅的桃園民眾，在家同樣可享星級主廚手藝，福容桃園機捷A8店、桃園店亦推出「祥龍獻瑞年菜外帶專案」。

▲「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲福容桃園機捷A8店六道年菜套餐組。（圖／福容桃園店提供）

由曾擔任國宴主廚的楊忠霖主廚精心研發推出，共十道應景佳餚，一開場即為超華麗「迎賓小拼盤」，可品嚐到桃園店招牌椒麻油雞、過年必備蒜香烏魚子，涼拌蜇皮、涼拌花枝片等多款開胃海味。另外，做工不易的「古傳老鴨煲」，承襲正統江浙菜烹調手法，湯底味濃而不膩，鴨肉綿密軟嫩，更讓饕客們口口生香。

▲「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲福容桃園店「鳳凰元寶酥」，黃色元寶內嵌綿密紅豆泥，春節送禮造型討喜又好吃。（圖／福容桃園店提供）

除年菜套裝組，兩家飯店亦各推出十多道單點年菜。回饋桃園顧客，12月底前凡於福容桃園店外帶年菜單筆消費滿8,000元，2024年2月5日前於福容桃園機捷A8店外帶年菜單筆消費滿9,999元或訂購六道外帶年菜套餐組，皆享『港式蘿蔔糕』乙條好禮加贈。

除美味年菜，年節伴手禮亦一應俱全，適合走春與親友共享。住房部分，因應後疫情出國潮興起，旅客對於機場臨近住宿需求大增，福容桃園機捷A8店座落於桃園機場捷運線，搭機捷約15分鐘即可直達機場，交通大便利外；位於都心區的福容桃園店及中壢店，搭車前往機場也僅需20分鐘，同樣受到旅客相當青睞。

▲「福容」機捷A8店、桃園店、中壢店推年菜住宿好康

▲福容桃園機捷A8店，搭機捷只要15分鐘即可直達機場。（圖／福容桃園店提供）

2024年度隨著早晚航班增加，福容大飯店也鎖定此市場商機，整合福容桃園機捷A8店、桃園店及中壢店，聯手推出『搭機旅客專屬住房大利多』，奠定機場銜接第一選擇品牌定位。即日起，福容桃園機捷A8店凡旅客出示入住日前後三天內之本人機票，可享原訂購專案9折優惠及隔日免費延遲退房乙小時，讓晚班機旅客可獲得充分休息。另外旅客凡入住福容桃園店或中壢店，2024年起憑入住日當天本人機票住宿精緻雙人客房，可享福容中壢店每晚2,160元、福容桃園店每晚2,276元專屬優惠價，並可選擇晚上九點後入住或於凌晨六點前退房，依據搭乘班機時間彈性調整入住時間，更符合搭機旅客特殊需求。

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