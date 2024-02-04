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加薩6歲女童「獨困車內」身旁6親人全死了　2男前往救援竟也失蹤

▲▼ 以色列空襲加薩地區。圖為加薩市。（圖／路透）

▲加薩市遭以色列空襲後滿目瘡痍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent）表示，6歲女童欣德（Hind Rajab）與6名親屬共乘一輛汽車時遇襲，其他人都被以色列砲火殺害，她成為唯一倖存者，並且獨自受困車內。未料，該組織派出的2名搜救隊員竟也失蹤，迄今已經過了5天，3人全都杳無音訊。

《紐約時報》等外媒報導，1月29日，紅新月會接獲女童其他親屬通報，打電話給車上某人的手機，以便了解情況。救災協調員拉納（Rana al-Faqeh）和欣德談話3個多小時，試圖安撫這個嚇壞的孩子。根據1月30日發布的錄音檔，女童不斷懇求「來接我，我好害怕。拜託過來。請叫人來接我」，太陽下山後，還透露自己很怕黑。

接下來，紅新月會派遣尤瑟夫（Yousef Zeino）及艾哈邁德（Ahmed al Madhoun）坐救護車前往加薩市（Gaza City）某加油站附近，試圖尋找欣德的下落，他們回報已於當日晚間6時左右抵達，沒想到此後就失去聯繫。

▲▼以色列國防軍空襲位於加薩走廊南部的拉法。（圖／路透）

▲加薩南部的拉法也被以軍空襲。（圖／路透）

根據欣德母親及紅新月會說法，與欣德同車的，還有她的15歲表姊拉揚（Layan Hamadeh），但據信已經身亡。根據組織公布錄音檔，拉揚1月29日也曾與他們短暫通話，驚慌喊道，「他們在向我們開槍，坦克就在我們旁邊」，但在一陣槍聲與尖叫後，就陷入一片沉默。

欣德母親接受《半島電視台》採訪時說，她1月29日也曾與女兒通話，但最終不得不掛斷，才能讓紅新月會打過去，問清楚欣德究竟在哪裡。她回憶，當時試圖背誦《古蘭經》安撫女兒，電話那頭孩子的最後一句話是，「不要離開我，媽媽。我好餓，我受傷了。」

▲流離失所的巴勒斯坦人在拉法的帳篷避難。（圖／路透）

自從3人失蹤後，紅新月會每天發布貼文，試圖引發人們的關注。該組織表示，正如其他在加薩運作的援助組織一樣，他們已經事先跟以色列軍方協調這次任務，沒想到還是出現這種結果，呼籲國際社會施壓以色列，要對所發生的事情負責。

不過，以色列軍方宣稱對此不知情。《紐約時報》無法獨立核實錄音檔的真實性。

 
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