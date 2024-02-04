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糗大了！2男租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴　南警臨檢被捕

▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲，2人攜帶愷他命51.57公克，尿液採驗後亦均呈現陽性反應，全案依毒品及毒駕罪嫌，將2嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局大橋派出所所長王棋賝、警員張瑞麟、沈威廷、蔣佳勳、龍柏淵等人，執行取締酒駕專案勤務時，見一台豪華「阿法」休旅車行經路檢點，打開車窗時車上散發濃厚K味，車上兩人神色慌張，員警眼尖在車內副駕駛座蔡嫌座位及身上，查獲第三級毒品愷他命2袋（淨重3.63公克），經詳細檢查後再度發現，楊嫌駕駛租來的「阿法」休旅車內，查獲第三級毒品愷他命3包（淨重47.94公克）及K菸等，當場將兩嫌帶返所偵訊。

▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經了解蔡嫌與楊嫌2人，租賃該部豪華「阿法」休旅車，準備於翌日與其他友人南下墾丁旅遊狂歡快活，並購買了大量第三級毒品愷他命準備開趴助興使用，卻在出發前一晚行經路檢點時，遭員警當場查獲，這場南下毒趴之旅還沒開始就提早結束，還要先到台南地檢署走一遭。全案依毒品危及使用毒品後駕車等罪嫌移送法辦，永康分局亦會持續溯源追查並釐清有無涉及販賣等情事。

▲台南市永康分局大橋派出所，3日晚上執行取締酒駕專案勤務時，查獲假日租豪華「阿法」帶毒品南下開毒趴的2名毒蟲及愷他命51.57公克。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康分局長邱顯良呼籲大眾，毒品危害甚鉅，切勿因一時快樂毀掉一生。年關將近，分局員警將持續積極查緝犯罪，維護轄區治安，讓民眾安心過好年。

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