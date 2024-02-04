把握今好天氣！鋒面深夜襲　明一路降溫濕冷過年

▲過年前再轉冷，圖為各模式模擬台北氣象站未來氣溫趨勢圖。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師廖于霆表示，可好好把握今天進行年節掃除，因這是近期最溫暖的一天，否則未來一周到除夕夜，台灣整體氣溫呈現緩步下降趨勢，且降雨機率逐步升高。

廖于霆指出，今天白天台灣附近風場轉東南風，迎風面的東半部有短暫雨，西半部早晚有低雲或霧；氣溫方面，各地高溫呈現上升趨勢，北部可來到25-27度，中部26-28度，南部26-31度，東半部22-25度。

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廖于霆說，今日深夜到周一清晨有道鋒面通過，西半部以及北部將轉為陰陣雨天氣，馬祖有可能出現雷雨；不過，這波鋒面來得快走得也快，到了周一上班時間，各地降雨都已經趨緩。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



廖于霆提到，但隨之而來的是東北季風增強，中部以北與東北部氣溫明顯下降，高溫剩下18-20度，低溫14-15度，感受明顯轉濕冷；南部與東南部感受較不明顯，但夜晚低溫會降到16-20度，日夜溫差拉大。

廖于霆分析，過年前最後一周上班，台灣天氣不太穩定，周一、周二北部、東北部有陣雨；周三、周四降雨範圍明顯擴大，受華南雲系東移影響，西半部、北部都會轉為陰陣雨的天氣，且冷空氣南下，目前看來可達到大陸冷氣團等級，小年夜到初一各地低溫只有11-13度，感受寒冷。

廖于霆建議，可好好把握今天進行年節掃除，因這是近期最溫暖的一天，否則未來一周到除夕夜，台灣整體氣溫呈現緩步下降趨勢，且降雨機率逐步升高，工作起來會比較不舒適。