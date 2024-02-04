　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

▲▼ 河南暴雪,信陽體育館坍塌 。（圖／翻攝自微博）

▲河南信陽一座建造中的體育館坍塌 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中東部地區近日出現今冬以來，範圍最廣、強度最強、持續時間最長的一輪雨雪天氣。河南信陽市3日發生一座在建體育館坍塌，由於坍塌處留有不少積雪，民眾紛紛抱怨「好可怕，看來各大體育館都不要下雪以後去」。

綜合陸媒報導，網傳影片顯示，一座灰白色建築的一側明顯出現坍塌，坍塌處留有不少積雪，事故現場則有部分市民駐足圍觀。拍攝者表示，「這麼大的響聲，以為是南門倒了，誰知道是足球場塌了。」

報導指出，事故發生地為信陽市平橋區藍黑體育公園，發生時間為3日中午11時半左右。信陽市政府辦公室稍後回應稱，上述事故屬實，「但是沒有人員傷亡，具體的事故原因還不清楚。」

針對該體育館是否存在品質問題，《頂端新聞》記者撥打藍黑體育公園相關工作人員電話，但當問及公園情況時，電話立即被掛斷。

此事在網路引發熱議，網友紛紛表示，「不知道跟屋頂積雪有沒有關係」、「雪又要背鍋」、「感謝這場雪，提前驗收予以『不通過』的決定」、「肯定質量不過關」。

據中國氣象局消息，中東部地區1月31日至2月5日將出現今冬以來範圍最廣、強度最強、持續時間最長的一輪雨雪天氣過程，10省份部分地區或現暴雪、大暴雪，7省份部分地區將出現凍雨，且雨雪影響嚴重地區多在大陸中東部交通樞紐省份。

持續的大範圍雨雪給大陸中東部地區的氣溫造成「沈重打擊」，尤其是雨雪範圍廣泛、時間持久的安徽、湖南、河南、江蘇、湖北等地，多地最高氣溫會比常年同期偏低6℃以上，局部地區10℃左右。

暴雪導致路面狀況不佳，有民眾指出，他1月31日晚從河北邯鄲趕往河南鶴壁，在高速上連續堵了10多公里，耗時40多分鐘才駛離擁堵區域，高速行駛期間，他也看到了多起事故。

河南高速提示，近日計劃返鄉或出行的乘客，建議多關注天氣和路況資訊，合理規劃出行。

ET快訊
韓國瑜、柯建銘「髮密照」曝光！　遭笑歲月是把剃頭刀
親戚狂問「1個月賺多少？」 小鐘神回2句　千人朝聖筆記
台中派出所長中彈亡　曾清槍走火...手機送鑑識解密
詭！日琵琶湖女落水　卻撈出2男屍
癌症驟逝一天復活！　印度32歲女星被罵爆
濱江街飆車族蛇行競速！　他落單慘被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

採訪「海外被通緝港人」是否違23條？ 　港府：看有無教唆

網購河豚毒死34歲妻！　陸官員被「執行死刑」：結婚時就想殺了

共軍9將領被罷全國人大代表　官方：涉嚴重違紀違法

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

紅髮艾德高雄開唱吸5.6萬人朝聖！　卡倫史考特飆「咖啡神曲」全場跟唱

車速快到剩殘影！26歲女醉後狂飆畫面曝,騎士遭撞噴飛50公尺慘死

林進告別阿嬤

林進阿嬤1月就過世

籃球滾一滾「變怪怪的」　他看一眼急喊「快跑啊」就爆炸了！

陸逾1／3小微企業「金融不健康」　影響1.8億人就業

陸發布中央一號文件　運用「千萬工程經驗」推進鄉村振興

最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

乾女兒騙投資　8旬嬤「房子存款全沒了」蝸居農舍結局曝

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23　醫曝：被嗆出病

陸股民湧入美國大使館微博　拜託「出手救陸股」留言衝破6萬條！

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎　醫驚：怎麼吃得下去

採訪「海外被通緝港人」是否違23條？ 　港府：看有無教唆

網購河豚毒死34歲妻！　陸官員被「執行死刑」：結婚時就想殺了

共軍9將領被罷全國人大代表　官方：涉嚴重違紀違法

停車資訊不斷更新　台南安平燈會賞燈變好停

羅智強要提修法端正選風　不讓「盜圖苗」事件再發生

西螺福興宮「送神封籤」　名師現場揮毫太平媽祖祝福春聯贈香客

台灣燈會安平燈區首日交通順暢　4日起縮小管制時間與範圍

前幕僚建議「柯文哲更該告陳永興、林逸民」 無法反駁將對誠信重傷

台積電下車潮！封關前股東戶數連4周衰退　今年來少逾10萬戶

婆婆討紅包「要給3成年終獎金」　媳婦愣：南部有這習俗？

居酒屋寫「OO吃到飽」別進去！日籍部落客列「避雷7條件」曝內幕

鹹蛋黃雞薯條超罪惡！　速食店最新「鹹蛋黃系列」全門市開吃了

算好時機來報春　水道老建築、波斯菊、油菜花成台南打卡熱點

一包不到11元 東森幣折後最低897元

大陸熱門新聞

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

花3千萬港幣買國產電動巴士「5年內全報銷」 公開招標拆毀或出口

乾女兒騙投資　8旬嬤房子存款全沒了

籃球「怪怪的」　他大喊「快跑」就爆炸了

本命年之喜！00年女孩刮刮樂中221萬元

看10分鐘煙火罹罕見肺炎　機率只有10萬分之0.23

網購河豚毒死妻！陸官員被執行死刑

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

陸「弒母案」主嫌執行死刑 律師安排會見被告知：不用來了

陸股民湧入美國大使館微博　求出手救市

為何都在春節前執行死刑？律師揭原因

抗議文言文被砍　北一女師登上陸官媒

陸失蹤女主播　被製成女屍標本？

山東醫院欠薪8個月！院長絕食表歉意

更多熱門

相關新聞

印度神廟湧入1600人　看台坍塌1死17傷

印度神廟湧入1600人　看台坍塌1死17傷

印度首都德里的卡爾卡吉神廟（Kalkaji Mandir）周末舉辦謝神慶典，請來歌手獻唱，吸引超過1600人來到現場，但看台疑似不堪重量負荷，突然塌陷，造成1人死亡、17人受傷。

天兵山友攀品田山！已失溫還拒救援險喪命

天兵山友攀品田山！已失溫還拒救援險喪命

玉山氣象站最低溫零下11度　「披上銀白之袍」積雪5公分美景曝光

玉山氣象站最低溫零下11度　「披上銀白之袍」積雪5公分美景曝光

桃山山屋積雪厚達20cm　夢幻美景曝

桃山山屋積雪厚達20cm　夢幻美景曝

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

獨／國體大體育館冒濃煙「消防鈴未響」　學生怨：輕忽人命安危

關鍵字：

體育館坍塌積雪河南暴雪

讀者迴響

熱門新聞

台中派出所長中彈亡　妻赴警局做筆錄

快訊／台中所長派出所疑持槍自戕亡

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　男被海扁

曾國城遭斷聯「至今沒釋懷」　羅時豐自責淚崩：對不起

鄭啟泰驟逝！2天前還在討論婚禮　未婚妻慟：一點都不好玩

28歲男「一碰就射」！人妻苦忍3年崩潰：這麼快…怎麼過

很會照顧人的「天生暖男」4大星座

陳芳語要結婚了！爆「5月30歲生日嫁鼓手男友」

北市驚傳砍人！他一開門身中數刀

今「立春」8禁忌一次看　4星座喜迎財神

梧桐妹「又穿唇環＋舌環」！ 同框賈靜雯、修杰楷度假

鄭啟泰「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝

不孕女吃「流產嬰屍水餃」求子！自曝已吞3胎

過年「全台連下3天」挑戰強烈冷氣團　恐跌破10℃時間曝

極冷空氣春節前抵達！凍到初四「低溫探10度」　全台有雨時間曝

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

宛宛兒曝「3.5萬徵助理」工作內容！　無奈嗆酸民：就是在霸凌我

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

林進阿嬤蔡反辭世享耆壽92歲！　他痛哭「下輩子想繼續當您的孫子」

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

嫌「阿爾法」4人下車慢按喇叭　保時捷男被海扁...長腿女成焦點

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

26歲女酒駕時速破百狂飆！　撞斷電線桿害停電+1移工亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面