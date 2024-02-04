最強雨雪襲捲大陸中東部！河南體育館爆坍塌　高速擁堵10公里

▲河南信陽一座建造中的體育館坍塌 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸中東部地區近日出現今冬以來，範圍最廣、強度最強、持續時間最長的一輪雨雪天氣。河南信陽市3日發生一座在建體育館坍塌，由於坍塌處留有不少積雪，民眾紛紛抱怨「好可怕，看來各大體育館都不要下雪以後去」。

綜合陸媒報導，網傳影片顯示，一座灰白色建築的一側明顯出現坍塌，坍塌處留有不少積雪，事故現場則有部分市民駐足圍觀。拍攝者表示，「這麼大的響聲，以為是南門倒了，誰知道是足球場塌了。」

報導指出，事故發生地為信陽市平橋區藍黑體育公園，發生時間為3日中午11時半左右。信陽市政府辦公室稍後回應稱，上述事故屬實，「但是沒有人員傷亡，具體的事故原因還不清楚。」

針對該體育館是否存在品質問題，《頂端新聞》記者撥打藍黑體育公園相關工作人員電話，但當問及公園情況時，電話立即被掛斷。

此事在網路引發熱議，網友紛紛表示，「不知道跟屋頂積雪有沒有關係」、「雪又要背鍋」、「感謝這場雪，提前驗收予以『不通過』的決定」、「肯定質量不過關」。

據中國氣象局消息，中東部地區1月31日至2月5日將出現今冬以來範圍最廣、強度最強、持續時間最長的一輪雨雪天氣過程，10省份部分地區或現暴雪、大暴雪，7省份部分地區將出現凍雨，且雨雪影響嚴重地區多在大陸中東部交通樞紐省份。

持續的大範圍雨雪給大陸中東部地區的氣溫造成「沈重打擊」，尤其是雨雪範圍廣泛、時間持久的安徽、湖南、河南、江蘇、湖北等地，多地最高氣溫會比常年同期偏低6℃以上，局部地區10℃左右。

暴雪導致路面狀況不佳，有民眾指出，他1月31日晚從河北邯鄲趕往河南鶴壁，在高速上連續堵了10多公里，耗時40多分鐘才駛離擁堵區域，高速行駛期間，他也看到了多起事故。

河南高速提示，近日計劃返鄉或出行的乘客，建議多關注天氣和路況資訊，合理規劃出行。