東京市區5日起恐積雪！掌握4撇步避免受傷　4地點容易滑倒

▲氣象廳預測，東京市區的平地也可能積雪。圖為北海道小樽1月降雪。（示意圖／CFP）

中央社東京4日綜合外電報導

日本氣象廳預測東京市區2月5日到6日可能積雪。大雪除了可能癱瘓交通，也增加行人在外行走受傷風險。日本氣象協會分享雪中外出4撇步，及須留意可能造成滑倒的4種地點。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳預測關東甲信地方山區從明天中午過後到2月6日上午將降大雪，連包括東京市區的平地也可能積雪。若屆時氣溫低於預測的話，甚至連平地也不排除出現「警報級大雪」，呼籲民眾留意接下來發布的最新降雪資訊。

目前預測到2月6日上午止的24小時降雪量，東京23區為1公分到5公分；關東南部平地為5公分到10公分；關東北部平地為10公分到20公分；箱根到多摩及秩父地方為20公分到40公分。

日本氣象協會表示，目前預測這波大雪可能會在5日下班及6日上午通勤通學時段，對關東地方交通機構帶來影響。對於不習慣降雪的民眾來說，以下4點必須特別留意。

第一，預留充裕時間行動。就算是經常行走的道路，一旦下雪時，要抵達目的地的時間會較平常來得長，如果急著趕路就有可能跌倒。

第二，預先準備防滑鞋。穿著鞋底過於光滑的鞋子及鞋跟太高的鞋子，在雪中行走都很危險。

第三，先掌握走路方式重點。首先是縮小步伐，然後行走時將腳垂直踏在地面上、重心稍微前傾，並讓整個腳底緊貼路面行走，建議可以採取像企鵝走路方式般緩慢行走。萬一真的不慎跌倒，盡量以屁股著地，這樣可以避免頭部受到傷害。

第四，空出雙手勿持物品。可以揹後背包或斜肩包等，可能的話避免撐傘。只要空出雙手，就算不慎跌倒也可以用手保護頭部及臉部。

另外，日本氣象協會還提醒容易讓人滑倒的4種地點。

第一，人行天橋或橋梁上面。因為沒有跟地面相連，地面熱能難以傳導，一旦結凍就很難融化。

第二，公車亭或計程車招呼站。這是因為人們上下車踩踏及車輪輾壓造成雪變硬易滑。

第三，行人穿越道。不光是因為大量行人踩踏及車輛行經造成雪變硬易滑，特別是白線不易滲水易形成薄冰層。

第四，往地下及建物的出入口處。因為鞋底附著的雪有時會殘留在出入口附近，而在走向地下時因為與地面的落差會更顯危險。