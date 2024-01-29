　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神廟慶典湧入1600人「看台突坍塌」　印度1死17傷

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度首都德里的卡爾卡吉神廟（Kalkaji Mandir）周末舉辦謝神慶典，請來歌手獻唱，吸引超過1600人來到現場，但看台疑似不堪重量負荷，突然塌陷，造成1人死亡、17人受傷。

綜合印度教徒報、新德里電視台等報導，這起坍塌事故發生在當地28日凌晨，當時大批群眾為了觀看歌手表演，爬上只能承重約50名婦孺的看台，現場擠滿了人。然而看台疑似不堪重量負荷，在傾斜之後突然坍塌，看台與上面的觀眾壓到下方人群。

坍塌事故發生後，民眾尖叫著跑出會場，現場陷入一片混亂。這起事件造成一名45歲婦女死亡，另外多名傷者分送各家醫院，有人骨折，但情況穩定。

這間卡爾卡吉神廟過去26年都會舉辦這項活動，廟內供奉雪山神女的分身迦梨女神（Kali），但今年的規模浩大，遠超過往年。

當晚獻唱的歌手普拉克（B. Praak）事後表示，當時主辦單位曾多次要求群眾退至安全區域，但眾人熱情難以阻擋，「對於神廟所發生的事情感到難過，願傷者早日康復……呼籲所有人在任何大型活動中都要注意安全，並做出對應安排，確保類似事件不再發生。」

警方已針對這起事件展開調查，稱主辦單位並未事先取得活動舉辦許可，但有部署足夠警力維持秩序。德里警方已控告主辦單位過失致死和危及公眾安全罪名。

ET快訊
台中車行大火！200萬杜卡迪剩骨架...負責人心碎
公所員工好大官威！不滿小吃店服務　10多人掀桌砸店趕客人
網傳超哥「打人後派出所泡茶」！警吃3萬超派雞排　大安分局回應
三上悠亞IG「放台灣國旗」被出征　陸網怒洗版：取關了
韓國瑜拜會民眾黨　柯建銘：國民黨再被騙就白癡
53歲彭皓鋒罹直腸癌3期　暴瘦20kg花光積蓄
投資失利！衛生局員工詐1769萬禮券　關鍵3數字露餡
快訊／會民眾黨搶票　韓國瑜曝閉門會議內容
法官：我們快被詐欺案淹沒了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

金正恩視察巡弋飛彈試射！潛艦發射隱蔽性高　恐威脅駐日美軍基地

神廟慶典湧入1600人「看台突坍塌」　印度1死17傷

過年瘋出國搭機遇亂流頭好暈　專家曝「4要1不」秘訣

俄羅斯駐韓大使官邸遭BMW衝撞　值勤警察重傷

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰癌末病死　曾稱「想用真名走完人生」

芬蘭總統大選　前總理和前外長2／11決選

會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

北韓官媒：金正恩今早視察潛射巡航飛彈「火箭矢-3-31」發射

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

苗栗男抵押土地借290萬　當舖老闆報警！抓16歲車手

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

金正恩視察巡弋飛彈試射！潛艦發射隱蔽性高　恐威脅駐日美軍基地

神廟慶典湧入1600人「看台突坍塌」　印度1死17傷

過年瘋出國搭機遇亂流頭好暈　專家曝「4要1不」秘訣

俄羅斯駐韓大使官邸遭BMW衝撞　值勤警察重傷

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰癌末病死　曾稱「想用真名走完人生」

芬蘭總統大選　前總理和前外長2／11決選

會商釋放人質換加薩停火　傳美以埃卡達官員巴黎會商

北韓官媒：金正恩今早視察潛射巡航飛彈「火箭矢-3-31」發射

屏東縣警局卸新任分局長聯合交接　主祕、2分局長上任

鍾欣凌出外景日本又強震　跟嚴藝文裸裎相見不藏了

貧女欠健保費「想買電磁爐煮熱食」　新北分署緩執行贈2千元應急

監控畫面曝！IS蒙面槍手闖土耳其天主教堂　朝信眾開火1男被擊殺

台南安南區傳住宅火警　消防人員平安救出母女

「全中華民國沒有人比我更支持游院長」　柯建銘：都在柯P一念之間

裁判報告出爐！兩次漏判皆勇士得利　柯瑞關鍵三分前格林已犯規

流產拚4年仍不孕！老公見她想喝冰飲嗆「難怪沒懷孕」　人妻心寒

游錫堃遭逼宮？　她戲稱：換王義川恐成「民進黨新三寶」

「摜蛋遊戲」成中國金融圈社交密碼　上海成立協會

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

國際熱門新聞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰　癌末病死

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

加薩戰爭爆發以來首傳美軍喪生　拜登矢言反擊

名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊　2女潑灑不明液體

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

她生孩子躺醫院　丈夫當晚和閨蜜肉體交纏

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

菲修憲爭議　馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

日本飛機衝出跑道　畫面曝光

華府稱美軍遇襲身亡　約旦：不發生在國境內

土耳其2蒙面槍手突襲！伊斯坦堡教堂1死

更多熱門

相關新聞

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

AI立大功！印度德里某座天橋上日前出現1具頸部有勒痕，但臉部難以辨認、身上沒有任何證件的男性屍體，調查也因此難有進展。直到警方透過AI技術重建受害者樣貌，不只順利確認男子身分，更成功抓到命案兇手。

鴻海深耕印度市場　董座劉揚偉獲「蓮花裝勳章」

鴻海深耕印度市場　董座劉揚偉獲「蓮花裝勳章」

勞斯萊斯電動車Spectre印度開賣

勞斯萊斯電動車Spectre印度開賣

高雄街頭驚見「特技貨車」！車頂堆滿11箱子都沒固定

高雄街頭驚見「特技貨車」！車頂堆滿11箱子都沒固定

始祖汾陽忠武王　龍年值角洲尾角士林

始祖汾陽忠武王　龍年值角洲尾角士林

關鍵字：

印度卡爾卡吉神廟坍塌神廟慶典

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

即／檢察官帶隊突襲　林園派出所遭搜索

即／02:11花東地區發生地震　台北深夜有感搖晃

客運司機身體不適！忍痛把車開到路肩　昏迷不治

快訊／一夜連6震！規模5.2撼全台　氣象署回應了

機車維修老闆報價2千6　他換一家傻眼了

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面