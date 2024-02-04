拜登初選南卡告捷！奪97%選票領先另兩對手　喊話：讓川普再次失敗

▲美國總統拜登和第一夫人吉爾3日抵達洛杉磯。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國即將於今年11月舉行下屆總統大選，為此民主黨首場正式初選於當地時間3日在南卡羅萊納州登場，現年81歲的現任美國總統拜登在第一場初選中擊敗另外2位競爭對手，競選團隊感謝選民力挺拜登連任，「走對的路，讓川普再度淪為手下敗將！」

根據《路透社》等外媒報導，拜登於3日贏得了南卡羅萊納州的首場民主黨總統提名初選，市調機構Edison Research在美東時間3日晚間7時投票結束不久，便預測拜登在該州奪冠，在5分之1預期選票計算完成時，拜登獲得3.3萬張票，占迄今總票數97%，遙遙領先另外兩位主要挑戰者，民主黨眾議員迪恩•菲利普斯（Dean Phillips）以及暢銷書作家瑪麗安•威廉森（Marianne Williamson）。

在南卡羅萊納州初選結果出爐後，拜登的競選團隊發表聲明，「在2020年的時候，南卡羅萊納州的選民們證實了政治評論家的錯誤，為我們的選舉注入新生命，引領我們走上勝選的道路。如今在2024年，南卡羅萊納州選民再度發聲，我毫不懷疑，你們已經為我們再次當選總統、讓川普再度淪為手下敗將上奠定基礎。」

拜登競選團隊強調，「此次大選比任何時刻都還要來得更重要！在這個國家中，存在著導致我國分裂、退步的極端且危險的聲音，而川普正引領著那一群人，我們無法放任不管。繼續往前走吧！一起結束我們展開的事業吧。」

▲拜登在南卡羅萊納州的民主黨初選勝利後，支持者們歡呼。（圖／路透）

報導指出，拜登2020年競選總統，在民主黨愛荷華州黨內初選時面臨重大挫敗，因此當時外界普遍不看好拜登能夠代表民主黨，和來自共和黨的川普競爭，直到第4場在南卡羅萊納州的初選獲得壓倒性的支持後，拜登才終於「起死回生」，最終成為民主黨提名的候選人，並在大選擊敗川普。

韓媒《中央日報》實際走訪南卡羅萊納州首府哥倫比亞的投票所，其中有10名當地民眾接受採訪，除了3人不願公開自己支持的候選人以外，其他7人皆表示支持拜登，他們認可拜登在任內守護民主主義、保障女性墮胎權利、讓經濟起死回生、尊重包括種族在內的多元性。

要求匿名的50多歲白人男性表示，「川普這個人就應該要被關在監獄，在他當總統的時候，你能夠說出任何一項他做得好的政策嗎？」；67歲的民眾表示，「將川普視為英雄的支持者們，一定是被錯誤的情報欺騙。」

至於在西哥倫比亞社區中心投票所的Tom Gillette（78歲）則表示，「雖然中東戰爭亂糟糟，但拜登確實是一位優秀的總統。能夠團結分裂的美國，只有拜登這一位領袖才能做到。」